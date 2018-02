Vakbond doet aangifte vanwege uitbuiting bijstandsgerechtigden bij PostNL

“Wij strijden al een jaar tegen deze schijnconstructie van de gemeente en PostNL in hun sorteercentrum in Kolham", zegt FNV-bestuurder Liza van Nuysenburg. "Onder het mom van een reïntegratietraject moeten mensen pakketten sorteren voor hun bijstandsuitkering. Het reïntegratiebedrijf van de gemeente noemt zichzelf ‘onderaannemer’ en zorgt er zo voor dat PostNL mensen geen cao-loon hoeft te betalen.”

Met een demonstratieve optocht lopen vakbondsleden en werknemers morgen naar het politiebureau in Hoogezand. Wethouder Peter Verschuren (SP) ziet het heel anders. “Ons doel is om mensen vooruit te helpen, niet om ze te straffen. Het reïntegratietraject is voor mensen met die minstens een jaar werkloos zijn en die daardoor weinig kans hebben op de arbeidsmarkt.”

Bijstandsgerechtigden uit Hoogezand-Sappemeer en Slochteren kunnen sinds 2013 een reïntegratietraject volgen bij PostNL van een jaar. Dat gebeurt de eerste drie maanden met behoud van uitkering. Daarna krijgen ze negen maanden loon. Volgens Verschuren werken mensen er 18 uur per week, veelal in de avondploeg van 19 tot 23 uur. Na een jaar heeft de helft een reguliere baan gevonden, meestal elders, weet de wethouder, waardoor hij het een succesvol traject vindt.

Verdringing Maar die eerste drie maanden zonder loon bevalt de FNV allerminst. “Het gaat hier om uitkeringsgerechtigden die werken in reguliere banen, maar daar niet naar betaald krijgen”, aldus vakbondsbestuurder Wilma Nieveen. "En na die drie maanden krijgt de werknemer een te laag loon, niet volgens de cao van PostNL. Wij vinden dat de gemeente dit een halt moet toeroepen. Er worden zo ook banen van de arbeidsmarkt onttrokken." Nieveen: "Helemaal in een gemeente waar de banen al schaars zijn, moet hier tegen opgetreden worden." Van Nuysenburg gaat in haar woorden nog een stapje verder: “Het is een schandalige constructie. Pakketten sorteren is werk, en werk moet lonen. Verschuren is wat ons betreft de koppelbaas van het jaar.” FNV eist dat de gemeente per direct het cao loon gaat betalen en stopt met het uitbuiten van deze mensen. De medewerkers willen met terugwerkende kracht betaald worden volgens de PostNL-cao. Van Nuysenburg: “Verdringing van een baan met cao-loon wordt hier mogelijk gemaakt door de gemeente. De gemeente en PostNL besparen zo tonnen, maar geen bijstandgerechtigde komt aan een echte baan.”

"De regering heeft driekwart van ons budget afgepakt" De SP vroeg zelf eerder al aan de wethouder of de FNV nou echt geen punt heeft. Het antwoord van Verschuren: “Jawel, ik snap dat de vakbond niet wil dat mensen ergens werken voor hun uitkering. Maar de Participatiewet regelt zo'n werkervaringsperiode met behoud van uitkering en de regering heeft de afgelopen jaren driekwart van ons budget om mensen aan werk te helpen afgepakt.” "Ik ben er niet blij mee maar ik vind het te verdedigen" Wethouder Peter Verschuren (SP) Hij vervolgt: “Het traject bij PostNL is door de begeleiding en de extra inzet van mensen al een duur traject. Tegen die achtergrond en vanwege de kansen die het biedt aan mensen die langdurig werkloos zijn, vind ik het aanvaardbaar dat we van hen ook inzet vragen. Ik ben daar niet blij mee, maar ik vind het te verdedigen.” PostNL stelt op meerdere plaatsen in het land werkplekken ter beschikking aan sociale werkplaatsen. De banen zijn dan bedoeld voor mensen met 'een structurele afstand' tot de arbeidsmarkt. Meestal gaat het dan om mensen met een arbeidshandicap. Het SW-bedrijf moet deze mensen begeleiden.