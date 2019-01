Vakbond boekt slechts een ‘kleine overwinning’ op Jumbo

Gerechtigheid, zo kopte vakbond FNV vorige week in een persbericht. De bond vindt de rechter aan zijn zijde in een strijd tegen supermarktketen Jumbo. Die leefde de afgelopen anderhalf jaar onterecht de geldende cao niet na, oordeelde de rechtbank in Den Bosch. “Dankzij de rechter hebben wij onze cao terug”, juichen vakbondsleden nu. Terecht?

Cao-deskundige Esther Koot nuanceert het enthousiasme van de bond en noemt de rechterlijke uitspraak liever ‘een kleine overwinning’. Dat zit hem hierin: toen Jumbo krap twee jaar geleden besloot niet meer met de bonden FNV en CNV in zee te gaan, schreef de supermarktketen ze een brief. Over de stroef lopende onderhandelingen en over het opzeggen van de cao. Jumbo deed voortaan zaken met de eigen ondernemingsraad, luidde de boodschap. Saillant detail: het was de supermarkt ontschoten de cao officieel op te zeggen bij het ministerie van sociale zaken. “In feite gaat het hier dus om een werkgever die vergeten is de cao op te zeggen”, zegt Koot.

Interne afspraken Per 1 april wordt de cao Jumbo Logistiek alsnog opgezegd. Welgeteld twee maanden kunnen distributiemedewerkers van Jumbo hun werkgever wijzen op de arbeidsvoorwaardenafspraken die vast staan in de oude collectieve afsprakenovereenkomst. Daarna is de arbeidsvoorwaardenregeling van kracht die de supermarkt intern afsprak. Vakantiedagen, loonsverhogingen en flexibele werktijden. Voortaan maakt Jumbo daar met de ondernemingsraad afspraken over. Het is niet de eerste keer dat een werkgever besluit een cao op te zeggen. Maar opvallend is het wel, zegt Koot. “Meestal gaan bonden en werkgevers toch weer met elkaar om tafel.” Dat Jumbo besloot de daad bij het woord te voegen, wil volgens Koot nog niet zeggen dat werkgevers nu massaal de vakbonden passeren.

Fijn instrument “Werkgevers vinden cao’s over het algemeen een fijn instrument. Ze vinden vakbonden misschien wel lastig, maar ze zijn wel goede gesprekspartners. Bonden hebben kennis van zaken, terwijl dat niet altijd geld voor leden van de ondernemingsraad. Heel wat ondernemingsraden bestaan uit laagopgeleid personeel. Die kunnen werkgevers niet altijd van voldoende repliek dienen als het bijvoorbeeld gaat over het nieuwe pensioenbeleid van het bedrijf.” Heel wat on­der­ne­mings­ra­den bestaan uit laagopgeleid personeel. Die kunnen werkgevers niet altijd van voldoende repliek dienen Esther Koot, cao-deskundige Maar dat het onderhandelingsklimaat in cao-land de laatste twee jaar is verhard, ziet de cao-deskundige ook. Het maakt dat Jumbo niet meer met de bonden aan tafel wil. En dat het bedrijf liever grijpt naar de eigen arbeidsvoorwaardenafspraken. Heel veel verandering zal de uitspraak van de rechter daar niet in brengen. Dus de overwinning blijft, zoals Koot inderdaad stelt, klein voor de bonden.

