Vakbond AOb veegt de vloer aan met het onderwijsplan van Paul Rosenmöller

Hij brengt het als een ‘ei van Columbus’, maar dat is het allerminst, vindt de AOb. Paul Rosenmöller, voorzitter van de koepelorganisatie van middelbare scholen, de VO-Raad, pleitte vandaag in zijn jaarrede voor een onderwijspact op een congres over eigentijds onderwijs. Om te zorgen dat de kwaliteit daarvan overeind blijft, is volgens hem een breed gedragen toekomstvisie nodig op thema’s als kansengelijkheid, digitalisering en krimp. Een visie die zich uitstrekt over de komende tien tot vijftien jaar.

Deltaplan Dat is allemaal ‘prachtig langetermijnwerk’, maar het betekent niets voor morgen, zegt AOb-voorzitter Verheggen. “Morgen worden er weer klassen naar huis gestuurd en krijgen kinderen geen wiskunde. Daar geeft hij met zo’n pact geen enkel antwoord op. Wij willen bij de komende begroting in 2020 veranderingen zien. Maar Paul heeft het helemaal laten lopen om de druk op te voeren zodat er bij die begroting echt iets gaat gebeuren.” Kennelijk heeft Rosenmöller zich erbij neergelegd dat er op korte termijn niets gaat gebeuren Liesbeth Verheggen, voorzitter AOb Het idee om een gezamenlijke visie voor de lange termijn te ontwikkelen is bovendien niet nieuw, zegt Verheggen. De AOb roept al jaren om een meerjarig investeringsplan. “Dat stond in onze manifesten van 2017. Ik heb het zelfs een deltaplan genoemd. Zoiets had er al lang moeten zijn.” Dat Rosenmöller van de werkgevers in het onderwijs wél op bijval kan rekenen, vindt ze wrang. “Tijdens de staking op 15 maart heb ik gezegd dat de werkgevers nu aan zet zijn. Maar daarna heeft geen enkele raad van werkgevers zich uitgesproken. Dat was een dieptepunt waar we, in bedekte termen, niet blij mee zijn. Ze hebben ons niet eens gefeliciteerd met de hoge opkomst.”

Crisisoverleg Het stoort haar dat Rosenmöller de mond vol heeft van het verlagen van werkdruk, maar zich volgens haar niet hard maakt voor een ruimere begroting in 2020. “Kennelijk heeft hij zich erbij neergelegd dat er op korte termijn niets gaat gebeuren. Als puntje bij paaltje komt, zijn het de werkgeversraden die het laten afweten. Ik wil dat ze opstaan tegen de minister en zeggen dat er nu iets moet gebeuren. Het is tijd voor een crisisoverleg.” Om de hoge werkdruk op korte termijn aan te pakken, praat de AOb de komende tijd verder met scholen over het invoeren van een vierdaagse schoolweek. Als er geen extra geld uit Den Haag komt, moeten scholen naar die noodoplossing grijpen, vindt Verheggen. “Aan een onderwijspact hebben ze morgen niets.”

