Vakantievluchten kunnen niet naar Lelystad gedwongen worden

De minister van infrastructuur en waterstaat gaat nu overleggen met de Europese Commissie over een aangepaste methode om vluchten te verdelen tussen Lelystad en Schiphol. Het is essentieel dat de minister hier een weg in vindt, omdat de vakantieluchthaven anders zijn bestaansrecht verliest. Schiphol ontlasten is de belangrijkste functie van Lelystad Airport.

Het is niet de eerste keer dat de zogeheten verkeersverdelingsregel wordt aangepast. Eerder had de minister het plan maatschappijen te dwingen bepaalde vluchten over te hevelen van Schiphol naar Lelystad. De regel moest een stok achter de deur zijn als het niet zou lukken luchtvaartmaatschappijen naar Lelystad te lokken met lage tarieven en goede voorzieningen.

Afgelopen zomer bleek al dat de Europese Commissie tegenstander is van dwang, omdat die kan leiden tot ongelijke behandeling van vliegmaatschappijen. Als Transavia meer profiteert van de regel dan prijsvechter easyJet is er al een probleem. Dan voldoet de verdelingsregel niet aan Europese mededingingsrecht.

De minister stelde daarom in juli dat zij de regel zo wilde opstellen dat van dwang geen sprake is. Maar voor het verdelingssysteem dat zij koos, kreeg Van Nieuwenhuizen de handen in Brussel dus niet op elkaar.

