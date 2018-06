Vakantievieren van laadpaal tot laadpaal: is er markt voor?

Het nieuwe kampeerseizoen vormt voor Nissan een mooi moment om een camper te presenteren op basis van de NV-bestelbus. Op de autobeurs in Madrid pronkt de Japanse fabrikant met een diesel en een elektrische camperversie in hippe retrokleuren. Ze dragen de vrij bloedeloze namen NV300 en e-NV200 Camper Van. Maar dat mag de pret niet drukken.

Lees verder na de advertentie

De hamvraag is of het Nissan lukt om de elektrische campervariant betaalbaar aan te bieden. Is er een markt voor? Het lijkt er wel op. Nissan ontdekte dat sommige e-NV200-kopers hun bus al zelf ombouwen tot camper. Hoog tijd voor de fabrikant om een standaardmodel te maken. De showcamper e-NV200 krijgt het in de praktijk niet makkelijk in de showroom. Een elektrische camper mag sympathiek klinken, de e-kampeerder moet weten waaraan hij begint. Het rijbereik blijft beperkt. Nog altijd zijn buiten Nederland en Noorwegen toegankelijke laadvoorzieningen beperkt aanwezig.

Wie echter van kalmpjes kamperen houdt en een beetje avontuur niet schuwt, kan aan de e-camper lol beleven

Wie echter van kalmpjes kamperen houdt en een beetje avontuur niet schuwt, kan aan de e-camper lol beleven. Gewoon een verlengsnoertje meenemen voor noodgevallen. Overal zijn stopcontacten. De e-kampeerder kiest vast liever de Route National dan de autosnelweg om langer te doen met een batterijlading. Stadjes en dorpjes onderweg zijn een zegen, omdat je met regeneratief remmen gratis wat extra stroom opwekt. Slow vakantie vieren, van paal tot paal.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

© nissan

In vertrouwde laadpaallanden, zoals in kleinschalig Nederland en in Noorwegen (amper snelwegen), moeten kopers te vinden zijn voor dit type e-camper. Wie weet staat deze e-NV200 Camper Van in 2019 gewoon in de showroom, al zal het prijskaartje dan fors zijn. Zowel batterijauto's als campers zijn aan de prijs, de combinatie van beide maakt het vast en zeker niet goedkoper. Elektrisch rijden kost echter vervolgens weinig aan energiekosten en belasting.

Intussen verovert het Nissanbusje de wereld, ongeacht de aandrijving. Wie New York City bezoekt, struikelt daar over de Yellow Cab-versie van de benzine-NV200. Die verdrijft de gele Amerikaanse taxilimousine uit het straatbeeld. Ook in veel Nederlandse binnensteden duikt de e-NV200-bus op om daar zonder directe uitstoot goederen te bezorgen of om maximaal zeven personen te vervoeren. Een elektrische Camper Van, die kan er dus ook nog wel bij.

Lees ook: Fastned komt met snellere laadstations voor elektrische auto's Stop de auto in de laadpaal, loop even naar de wc en bij terugkomst is je voertuig alweer opgeladen. Tenminste, dat is het idee van Fastned. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor laadstations aan snelwegen, onthulde in maart een nieuw snellaadstation voor elektrische auto’s.