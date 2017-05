Vakantiekosten terug claimen is voor Britse toeristen wel heel eenvoudig

Door een Britse wet uit 2013 wordt het toeristen namelijk wel heel gemakkelijk gemaakt te frauderen. Ze dienen een claim van duizenden euro's in bij hun reisorganisatie vanwege 'slechte dienstverlening'. Zo verdienen ze hun vakantie terug. Een bonnetje van de apotheek geldt vaak al als afdoende bewijs.

Succes bijna altijd verzekerd, weten inmiddels ook de advocatenbureaus. Zij rijden met reclamebusjes door Spaanse badplaatsen om hun diensten aan te bieden. Ook benaderen ze Britten die vakantiekiekjes vanaf de costa's op sociale media plaatsen. Vorig jaar stegen de claims van Britse toeristen met zo'n 700 procent.

Sommige hotels vragen hun gasten na hun verblijf een verklaring te tekenen waarin staat dat ze niet ziek zijn geweest

Hoteleigenaren, bij wie de rekening uiteindelijk terechtkomt, zijn het inmiddels zat om gratis vakanties weg te geven en zijn een tegenoffensief begonnen. Ze houden de Britse toeristen nauwlettend in de gaten. Hoeveel toiletrollen gaan er doorheen, zijn er sporen van braaksel in de kamer? Af en toe boeken ze een succesje. Bijvoorbeeld toen een hotelier aantoonde dat een Britse gast die beweerde dagen met diarree in bed te hebben gelegen, uit was gegaan en veel alcohol had gedronken. Zijn claim werd afgewezen. Sommige hotels vragen hun gasten na hun verblijf een verklaring te tekenen waarin staat dat ze niet ziek zijn geweest. Met de zomer voor de deur grijpen hoteleigenaren op Mallorca naar zwaarder geschut. Zij overwegen niet langer all-inclusive vakanties aan Britse toeristen te verkopen.

