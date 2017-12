Vakantie in de natuur? Weg met die telefoon!

Het begon met een gesprek tussen Tim van Oerle en zijn broer Luuk. Dat ze echt 'supervaak' met hun telefoon bezig zijn, dat dat lang niet altijd leuk is en trouwens ook niet nodig. En dat je, zeker als je op vakantie bent, je telefoon gewoon zou moeten wegleggen.

De broers Van Oerle zijn de oprichters van Natuurhuisje.nl, een bedrijf dat vakantiehuisjes aanbiedt middenin de natuur. Al pratend over hun eigen telefoongedrag kwamen ze op een idee voor hun bedrijf: als we in die huisjes nou eens een kistje leggen waarin mensen bij aankomst hun telefoon kunnen leggen.

In vijftig van de 6500 huisjes die via hen geboekt kunnen worden, ligt nu een 'ik-mis-je-kistje'. "Mensen zijn gehecht aan hun telefoon, dus ze zullen hem zeker missen", verklaart Tim van Oerle die naam. Maar ze zullen het waarschijnlijk ook waarderen, stelt hij zich voor.

Want wat kan je al niet doen als je níet voortdurend op je telefoon bezig bent? "Een kampvuurtje maken. Lekker met elkaar in gesprek. Een flinke wandeling maken."

Zwartkijkers kunnen zeggen: gewoon een goedkoop marketing-stuntje. "Hm, ja", zegt Van Oerle. Natuurhuisje.nl is in negen jaar tijd groot geworden (begonnen met de twee broers, nu 25 mensen in dienst) door 'een beetje aan te trappen' - zoals Van Oerle het zegt - tegen grote vakantieparken met een receptie, een zwembad en animatie voor de kinderen.

"Dat kistje ligt in het verlengde van waar het voor ons om draait: vakantie dichtbij de natuur", erkent Van Oerle.

Maar waarom zou je daar zuur over doen? "Onze huisjes staan echt in de natuur. Veel mensen vinden dat leuk. En dat wordt nog leuker zonder telefoon."