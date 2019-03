Vakantie-explosie in China: de overheid geeft alle werknemers begin mei zo maar vrij

In plaats van één vrije dag op woensdag 1 mei, Dag van de Arbeid, besliste de Chinese overheid plots om iedereen ook donderdag 2, en vrijdag 3 mei vrij te geven. Voeg daarbij de vrije zaterdag en Chinese werknemers hebben ineens de tijd om een kort reisje te maken.

En dat is precies wat de Chinese overheid beoogt. Die zoekt manieren om de economie te stimuleren en kijkt daarvoor vooral naar de binnenlandse consumptie. En wat kan die consumptie beter aanwakkeren dan de groeiende middenklasse met meer vrije tijd? Die middenklasse is verzot op reizen en grijpt elke vakantie aan voor een leuke trip.

Toch lijkt het allemaal net iets mooier dan het is. Het cadeautje van de overheid is vooral een sigaar uit eigen doos. In ruil voor de vrije donderdag en vrijdag, die 1 mei met het weekend verbinden, moeten de Chinezen werken op zondag 28 april en zondag 5 mei. Per saldo krijgen ze dus niet meer vakantie, de vrije dagen zijn alleen wat gunstiger verdeeld.

Boekingssite Ctrip verwacht dat de meivakantie 150 miljoen reizen zal opleveren

Economisch lijkt het overheidsplannetje alvast te werken. Meteen na de aankondiging steeg de activiteit op China’s bekendste boekingssite Ctrip met 50 procent. Het bedrijf verwacht dat de meivakantie 150 miljoen reizen zal opleveren. De prijzen van vliegtuigtickets en hotelkamers schoten omhoog.

Niet iedereen is blij met de agendawissel, vooral niet wie al andere plannen had. Op sociale media klaagde een man dat hij op zondag 28 april zijn bruiloft houdt. Nu dat ineens een gewone werkdag is, dreigt het een mager feestje te worden. Anderzijds, het echtpaar kan erna wel meteen op huwelijksreis.

