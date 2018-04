Vader Rienks troost wel, maar coacht zijn zoons niet

De ontgoocheling is groot. Rik smijt woedend zijn petje weg en slaat hard met zijn riem op het water, terwijl Ralf achter hem met gebogen hoofd in de boot zit. Vijfhonderd meter voor de finish liggen zij op koers voor de A-finale in de twee zonder tijdens de NK kleine nummers op de Bosbaan. Totdat het voor het erepodium misgaat en de boot bijna dwars op het water komt te liggen. Kans verkeken.

Rik (23) en Ralf (20) zijn de zoons van Nico Rienks, winnaar van drie olympische roeimedailles: goud (1988, Seoul) in de dubbeltwee met Ronald Florijn, brons (1992, Barcelona) in de dubbeltwee met Henk-Jan Zwolle en goud (1996 in Atlanta) in de Holland Acht. Na de teleurstellende race komt hij zijn jongens even troosten. Hij zegt zich 'nul komma nul' te bemoeien met de coaching van zijn zoons. "Ik heb het vaak fout zien gaan met ouders die te dicht op hun kinderen zitten."

Rik en Ralf beamen dat vader Nico zich niet bemoeit met de coaching. Ook geeft hij zelden of nooit tips. "Het is niet zo dat we thuis nooit over roeien praten", zegt Ralf. "Hij bemoeit zich er niet actief mee, maar als wij vragen: pap, wat vind jij hiervan, dan heeft hij altijd wel een goede en uitgebreide mening. Maar hij zal nooit uit zichzelf beginnen over ons."

De broers zijn voorlopig van plan zich te ontwikkelen in de twee zonder, zonder zich nadrukkelijk bezig te houden met doelen op de lange termijn. Rik: "Ons eerste doel doel is om aansluiting te vinden bij de selectie van de roeibond. Het is prettig om met Ralf te roeien. Ik kan alles tegen hem zeggen en samen met onze coach bepalen we zelf hoe laat we trainen."

Rik en Ralf balen van het mislopen van de A-finale, een van de doelen van het tweetal voor dit jaar. "Mijn laatste vijf halen gingen mis", zegt Ralf op een schaduwrijk plekje onder de bomen langs de Bosbaan. "Verder was het onze beste race ooit in de twee. Tot die mishaal. Vorig jaar kwamen we in de C-finale, ook door een mishaal van mij. En nu de B-finale, dat is erg zuur."

Positiewisseling

De komende dagen zal er wellicht gesproken worden over de posities van Rik en Ralf in de boot. Na de teleurstellende wedstrijd van zaterdagmiddag overwegen de broers serieus van positie te wisselen: Rik op boeg en Ralf op slag. "Dat gaan we zeker met onze vader bespreken", aldus Rik. "Wat vind jij ervan, heb jij het zelf ook weleens gedaan? We vragen het natuurlijk ook aan onze coach Willem-Jan de Widt. En als het niet goed gaat, draaien we het zo weer om."

Ondanks de bekendheid van hun vader en ook van hun moeder Harriet van Ettekoven, een voormalig toproeister, beginnen Rik en Ralf pas relatief laat met roeien. Ze leven zich uit op het voetbalveld en de tennisbaan. Rik stapt als eerste in de roeiboot. "Op voetbal gingen de kleine snelle jongens mij voorbij. Als je dan ziet dat je ouders wel iets goed kunnen, dan probeer je het ook een keertje."

Ralf volgt het voorbeeld van zijn broer en behaalt op het WK voor junioren in 2015 in Rio de Janeiro de wereldtitel in de acht. Samen belanden ze in 2017 in de vier-zonder net naast het podium op het WK onder 23 in Plovdiv. Ze hebben ook twee keer tegen elkaar geroeid, een keer op de Bosbaan, een keer op de Amstel. Lachend herinneren ze zich allebei alleen de race die ze gewonnen hebben.

Rik en Ralf hebben dezelfde fysieke eigenschappen. Ze zijn ongeveer even lang, ongeveer even sterk en ze beschikken over dezelfde conditie. Eigenlijk zitten ze fysiek exact zo in elkaar als hun vader, die het ook vooral van zijn techniek en niet van zijn kracht moest hebben. "Ik ben een zoon van mijn vader", lacht Rik, hbo-student rekenbouwkunde. "Het zou raar zijn als ik heel anders zou zijn."