Vader Anne Faber: de dood van mijn dochter is het gevolg van falen van de rechtsgang

Volgens Faber valt uit de openbare stukken van twee eerdere rechtszaken tegen verdachte Michael P. op te maken dat hij toen al levensgevaarlijk was. P. werd in 2010 veroordeeld wegens verkrachting van twee meisjes van 16 en 17 jaar. Het OM zou toen signalen over een psychische stoornis volgens Faber hebben genegeerd. “Meer en meer ging ik mij afvragen of hier vanuit de rechterlijke macht wel adequaat op gereageerd is'', aldus Faber in de brief.

De rechtbank veroordeelde P. in eerste instantie tot zestien jaar cel, maar in hoger beroep legde het gerechtshof in Arnhem hem in 2012 maar elf jaar op. En dat terwijl deskundigen zeiden dat de kans op herhaling groot zou zijn, aldus Faber. “Met de vaststelling van het Pieter Baan Centrum in handen waarin stond dat geen onderzoek kon plaatsvinden omdat P. medewerking weigerde, leunde het Hof achterover'', aldus de vader.

Geloofwaardigheid In zijn brief vraagt hij oud-voorzitter Rinus Otte van het gerechtshof in Arnhem zijn huidige functie als procureur-generaal bij de landelijke leiding van het OM neer te leggen “in het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak." Het Openbaar Ministerie zei vandaag geen aanleiding te zien voor het opstappen van Otte, liet een woordvoerder weten. Hij voegde eraan toe dat de uitspraak destijds is gedaan na "rijp beraad'' door drie raadsheren. Het hof in Arnhem gaat zich verdiepen in het dossier en komt later met een reactie. De 25-jarige Anne Faber verdween eind september vorig jaar na een fietstocht in de omgeving van Baarn. P. kwam in beeld nadat zijn DNA op de jas van Faber was aangetroffen. Die jas was gevonden tijdens een door familie en vrienden van Faber georganiseerde zoektocht in de omgeving waar ze verdween. Ook waren bloedsporen van de studente gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had. P. zat op dat moment in Den Dolder in de forensisch-psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn. Daar werd hij onder begeleiding voorbereid op zijn geleidelijke terugkeer in de samenleving, nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Het lichaam van Faber werd bijna twee weken later in Zeewolde gevonden, op aanwijzing van P.

