Vader aangehouden van eenjarige die van flatgebouw in Ridderkerk viel

Het slachtoffertje werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De vader is zaterdagavond aangehouden. Een politiewoordvoerder meldt dat de moeder ook in het appartement was toen de kind naar beneden viel. Zij is als getuige gehoord.

Ooggetuigen vertellen aan het AD en RTV Rijnmond dat de man op straat is aangehouden. Hij zou een verwarde indruk hebben gemaakt en op straat in elkaar zijn gezakt.

De politie kreeg zaterdagavond om 18.20 uur een melding dat een kind van de eerste verdieping van een flat in Ridderkerk was gevallen. Volgens de melding was er opzet in het spel. Rechercheurs onderzoeken wat zich heeft afgespeeld in het appartement.