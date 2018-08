Vaccinatie ebola van start in zeer onveilige regio Congo

Medisch personeel in het noordoosten van Congo maakt zich klaar om duizenden ebolavaccinaties in ontvangst te nemen. Als alles volgens plan verloopt, gaat het vaccinatieprogramma woensdag van start. Een serieuze onderneming, met gevaar van meerdere kanten.

Bij de inmiddels alweer tiende uitbraak van ebola in het Centraal-Afrikaanse land zijn tot nu toe zeven doden gevallen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk boven de dertig, maar bij deze sterftegevallen is nog niet vastgesteld dat het om de zeer besmettelijke ziekte gaat.

Congo heeft een hoop geleerd van eerdere ebo­la-uit­bra­ken en heeft met die kennis snel gehandeld bij de huidige epidemie

Twee weken geleden maakte de regering in Kinshasa nog bekend dat de negende epidemie, destijds in het noordwesten, voorbij is. Hierbij vielen in totaal 33 doden. De huidige uitbraak is 2500 kilometer verderop, in de noordoostelijke provincies Noord Kivu en Ituri. Er is geen bewijs dat de gebeurtenissen aan elkaar zijn gelinkt.

Wel gaat het om hetzelfde ebola-virus, namelijk de Zaïre-variant. “Dat is goed nieuws”, zegt Ibrahima Socé Fall, regionaal crisisdirecteur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), vanuit Congo. Een experimenteel vaccin voor deze variant bleek namelijk succesvol bij de bestrijding van de vorige ebola-uitbraak. Twaalf teams zullen verspreid over het gebied alle risicogroepen inenten, zoals medisch personeel en mensen die in contact zijn geweest met ebolapatiënten. Zo’n 966 mensen staan onder toezicht.

Congo heeft een hoop geleerd van eerdere ebola-uitbraken en heeft met die kennis snel gehandeld bij de huidige epidemie. Toch staan de regering en alle hulporganisaties voor een complexere uitdaging dan voorgaande keren, aldus Fall. Strijd tussen lokale bevolkingsgroepen, tientallen rebellenbewegingen en de Congolese regering maakt de regio uiterst onveilig. Hoewel de conflicten van elkaar verschillen, gaan ze vaak om land of natuurlijke rijkdommen. Het leger grijpt nauwelijks in. “Je kan zomaar op een landmijn stuiten”, zegt de crisisdirecteur.

Er zijn al miljoenen mensen op de vlucht geslagen, wat de kans op verspreiding van het virus groter maakt. Daarnaast liggen de getroffen gebieden vlakbij de grens met Oeganda en Rwanda. “Daar zijn sowieso al veel mensen op de been vanwege de handel. Het is daarom belangrijk de uitbraak zo snel mogelijk onder controle te krijgen.” De WHO werkt met de buurlanden samen.

Het is een hele onderneming om de behandeling van de patiënten onder zo veilig mogelijke omstandigheden te doen. Het ministerie van defensie en VN-soldaten helpen hierbij. Fall: “Zij geven advies over de situatie ter plekke en beveiligen de gebieden tijdens onze operatie.”

Lastig vervoer Meer dan 3000 ebolavaccinaties liggen klaar in de voorraadkast in de hoofdstad Kinshasa. Indien nodig, kan dat op korte termijn worden aangevuld met nog eens 300.000 vaccins, aldus de WHO. De autoriteiten staan paraat om de inentingen te vervoeren wanneer dat nodig is. Het vervoer en de opslag luistert nauw. De inentingen moeten bij een temperatuur tussen de -60 en -80 graden Celsius worden bewaard. Dat kan voor problemen zorgen, aangezien de wegen in het oosten van Congo slecht begaanbaar zijn en de stroom in het gebied geregeld uitvalt.