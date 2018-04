UWV schrapt banen bij de afdeling uitkeren en plust zijn begeleiding op

Dankzij de lekker draaiende economie kon de nieuwe topman van het UWV, Fred Paling, vandaag bij de presentatie van het UWV-jaarverslag veel goed nieuws vertellen. Het aantal WW-uitkeringen dat zijn organisatie moest verwerken in 2017 is met 20 procent gedaald. Ook lukte het om meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. En er waren geen grote ICT-problemen dit jaar.

“Mijn grootste uitdaging als nieuwe bestuurder is om te zorgen dat wat goed gaat, goed blijft gaan en hopelijk nog een stukje beter”, zei Paling desgevraagd.

Wel wil Paling andere accenten leggen dan zijn voorganger Bruno Bruins, die nu minister is. “Ik wil wat meer ruimte geven aan het vakmanschap van mijn medewerkers.” Ook wil Paling de samenwerking tussen gemeenten en werkgevers en het UWV verbeteren, zodat ze werkzoekenden beter kunnen helpen. Het hapert nogal in de samenwerking, en dat terwijl het lastiger wordt om met name Wajongers aan een baan te helpen, zegt Paling.

Moeilijk te plaatsen Wajongers zijn mensen die al voor hun 18de levensjaar een beperking hadden waardoor ze niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Het UWV heeft bij 116.000 van hen de afgelopen jaren vastgesteld dat zij wel kunnen werken; ruim de helft van die groep is al aan de slag. “Het is heel ingewikkeld om de groep Wajongers die nu nog niet werkt te plaatsen bij een werkgever”, aldus Paling. Is er dan misschien ten onrechte geoordeeld dat deze jonggehandicapten wel kunnen werken? Dat ontkent Paling. Werken kunnen ze alle 116.000, zegt hij. “Maar ze zijn niet allemaal even makkelijk te passen in een werkomgeving.” Het UWV merkt dat mensen met een psychisch probleem veel moeilijker aan de slag komen dan mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke handicap. Nederland investeert weinig in scholing. We zitten we op het niveau van Estland. Fred Paling , voorzitter Raad van Bestuur UWV Topman Paling wil ook de aandacht vestigen op de langdurig werklozen, die veelal vijftig-plus zijn. Ook die komen lastig aan een baan. “Werkzoekenden en vacatures matchen vaak niet. Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke oplossingen voor deze mismatch. Maar Nederland investeert weinig in scholing. Als je het internationaal bekijkt, zijn we een middenmotor. Dan zitten we op het niveau van Estland.”