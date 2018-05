UWV onthield werkzoekenden begeleiding, om effect te testen

Voor de zoveelste keer moest de Algemene Rekenkamer woensdag constateren dat het onduidelijk is wat de vele miljoenen euro's opleveren die worden ingezet voor reïntegratie van werklozen, zieken en arbeidsbeperkten. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid vindt dat flink vervelend.

De druk op uitkeringsorganisatie UWV om aan te tonen dat zij ook effectief werkt, neemt toe. Daarom doet het UWV steeds vaker experimenten waarbij het een deel van de klanten wel intensief begeleidt en een kleiner deel van de werklozen of arbeidsongeschikten alleen digitale hulp aanbiedt. Meestal bepaalt het bsn-nummer in welke groep de uitkeringsgerechtigde valt. De werkzoekende weet meestal niets van dit onderscheid af.

Wetenschappelijk gezien is dit een goede aanpak. De onderzoeksgroep is totaal aselect gekozen en dat maakt de uitkomst betrouwbaar. "Om zeker te weten dat nieuwe dienstverlening effect heeft, is het noodzakelijk een zuivere effectmeting te doen. Alleen door middel van selectie van bsn-nummers kan het UWV de dienstverlening zo effectief mogelijk inrichten", legt een woordvoerder van minister Wouter Koolmees van sociale zaken uit.

Kamerlid Corrie van Brenk (50Plus) stelde er eerder dit jaar vragen over: "De minister geeft aan dat er meer geld komt voor maatwerk. Maar wat heeft een proef op basis van bsn-nummers met maatwerk te maken?" Koolmees antwoordde dat er niet voldoende geld is om iedereen te helpen. "Ik vind het belangrijk om experimenten te doen voordat je alles generiek uitrolt. Daarvoor heb je wel een controlegroep nodig die niet onder dat nieuwe beleid valt."

De minister benadrukte dat het niet zo is dat mensen met een 'verkeerd' bsn-nummer niet in aanmerking komen voor maatwerk. Daardoor was Van Brenk gerustgesteld.

Spraakverwarring

Maar Koolmees informeerde het Kamerlid niet correct. Uit interne documenten blijkt dat WW'ers met een 'verkeerd' bsn-nummer geen extra dienstverlening krijgen. Als zij aan het UWV vragen hoe het kan dat zij niet worden uitgenodigd voor een gesprek en een ander wel, moet de UWV-medewerker zeggen dat 'de dienstverlening wordt afgestemd op wat we denken dat de klant nodig heeft'.

Volgens de woordvoerder weet de minister dat ook, maar was er 'spraakverwarring in de drukte van het debat'. Het UWV zegt nu in een reactie dat er inmiddels iets is veranderd, namelijk dat iedereen die zelf om hulp vraagt die ook krijgt.

Als blijkt dat er geen verschil is, dan is het niet slim om veel geld in begeleiding te steken

Het onderzoek naar werklozen is al eens eerder gedaan, in 2012 en 2013. Toen kregen sommige WW'ers intensieve begeleiding met tenminste vier individuele gesprekken en meer toegang tot workshops en competentietests. Andere werklozen kregen dit niet - ook toen al op basis van hun bsn-nummer. De conclusie in 2015 was dat de kans op werk ietsje hoger was bij intensieve begeleiding, al was het verschil maar klein: het scheelde enkele procentpunten.

Deze effectmetingen worden ook bij arbeidsongeschikten met een Wia-uitkering gedaan, al is het in dit geval het gevolg van overheidsbezuinigingen en niet vanuit de wens om onderzoek te doen. UWV-medewerkers mogen mensen die vóór 2015 arbeidsongeschikt zijn geraakt actief helpen met reïntegreren. De mensen die daarna in de Wia zijn gekomen, moeten het doen met 'een dunne aanpak', zoals UWV-topman Fred Paling dat noemt. Zij krijgen voornamelijk online hulp.

In een bijeenkomst vorig jaar - die gefilmd is en onlangs op YouTube kwam te staan - zei Paling tegen zijn personeel: "We moeten bewijzen dat meer dan twee contactmomenten per jaar wat oplevert. Als wij kunnen aantonen dat de dikke dienstverlening helpt, dan kunnen wij in gesprek met het ministerie vragen of het budget omhoog kan."

Paling roept zijn werknemers op om goed onderscheid te maken tussen de lichting van voor en na 2015. Maar wel met een kanttekening: "We moeten niet met opzet de dienstverlening bij nieuwe klanten slecht doen zodat de lichting van daarvoor er positief uitsteekt. Want als blijkt dat er geen verschil is, dan is het niet slim om veel geld in intensieve begeleiding te steken."