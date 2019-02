UWV laat verpleegkundigen wachtlijsten met arbeidsongeschikten wegwerken

De beoordeling is gedaan door een groep verpleegkundigen en niet door artsen, meldt RTL. Dat gebeurt omdat het UWV een groot tekort heeft aan keuringsartsen.

Formeel stond er wel een verzekeringsarts aan het hoofd, maar die zou lang niet alle dossiers zelf hebben gezien. Bovendien hoefden lang niet alle mensen op een spreekuur te komen. Het UWV heeft te kampen met grote achterstanden. Van zo’n 30.000 mensen moet nog het recht op een uitkering worden beoordeeld.

In een reactie laat het UWV weten dat het gaat om een groep van ruim 2500 mensen die tussen 2006 en 2010 volledig arbeidsongeschikt is geraakt. In 2017 is geconstateerd dat hun uitkering ten onrechte niet opnieuw is beoordeeld. Na de herbeoordeling door verpleegkundigen bleek dat 74 procent van die groep zijn levenslange uitkering alsnog kan behouden.

Het gebeurt altijd onder ver­ant­woor­de­lijk­heid en aansturing van de ver­ze­ke­rings­arts UWV

Volgens het UWV is ‘taakdelegatie’, waarbij de arts eindverantwoordelijk is maar niet alle dossiers zelf beoordeelt, een gebruikelijke werkwijze. In 2017 werd taakdelegatie bij het UWV ingevoerd. De uitkeringsorganisatie zei destijds hierover: “Taken die door anderen kunnen worden verricht, zoals spreekuurverslagen uitwerken, dossiers voorbereiden en informatie verzamelen, worden door een medisch secretaresse of sociaal medisch verpleegkunde gedaan.”

Over de sociaal medisch verpleegkundige meldde UWV dat deze ook ‘medisch inhoudelijke taken’ uitvoert, zonder uit te leggen wat dat behelst. Wel zegt UWV dat het altijd ‘onder verantwoordelijkheid en aansturing van de verzekeringsarts’ gebeurt. Dat lijkt nu niet het geval. Een van de UWV-werknemers zegt tegen RTL: “We hebben de dossiers met een aantal medewerkers snel weggewerkt, zonder de patiënt gezien of gebeld te hebben.”



