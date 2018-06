UWV geeft werkgevers tips om talent aan te boren

Dit jaar zijn er volgens het UWV naar schatting ruim een miljoen vacatures in Nederland. In onder meer de bouw, de ICT en de zorg hebben werkgevers steeds meer moeite vacatures gevuld te krijgen. Het UWV biedt werkgevers de helpende hand met praktijkoplossingen.

Lees verder na de advertentie

In eerste instantie gaan bedrijven vaak intensiever werven, via sociale media of intermediairs, constateert het UWV. Of wordt er gespeeld met arbeidsvoorwaarden zoals salaris of een aantrekkelijk rooster. Maar naarmate de krapte langer duurt en het tekort aan arbeid ernstiger wordt, bieden snelle oplossingen niet langer soelaas.

Jaarlijks leren 20.000 jongeren via games en een chemie- en technolab de havensector kennen

Langetermijnoplossingen worden dan interessanter. Dit begint bij het informeren van werkgevers, zegt Mechelien van der Aalst van het UWV. "We laten alle mogelijkheden zien: hoe nieuw talent aan te boren, hoe werk anders te organiseren en hoe huidige werknemers te binden en te boeien. Bewust leggen we geen focus, werkgevers moeten zelf kijken wat het beste bij hen past", aldus Van der Aalst.