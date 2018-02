Uw kooplust is terug en dus bloeit de detailhandel eindelijk weer op

Geld kun je laten rollen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar de consument was het na de heftige financiële crisis een beetje vergeten. Zelfs toen de economie beter ging draaien vanaf 2014, bleef de koopbereidheid van de klant achter. Met de nodige gevolgen voor de Nederlandse winkelstraten. Complete winkelketens vielen om, waaronder de beeldbepalende warenhuisketen V&D. Andere winkelketens, zoals Blokker, zagen zich genoodzaakt een groot aantal winkels te sluiten en de strategie om te gooien.

Pas vorig jaar kreeg de consument weer echt vertrouwen in zijn eigen portemonnee. “Consumenten hadden al langer vertrouwen in de economie”, zegt Sonny Duijn, econoom van ABN Amro. “Maar dat was niet direct terug te zien in de bestedingen, omdat consumenten over hun eigen financiële situatie pas sinds kort echt positief zijn.”

Faillissementen

Dit is een van de verklaringen voor de sterke afname van het aantal faillissementen in de detailhandel. Tussen 2016 en 2017 daalde het aantal faillissementen met maar liefst 33 procent, een uitschieter ten opzichte van andere sectoren, zo blijkt uit een rapport van het economisch bureau van ABN Amro. Doordat de consument langer zuinig bleef dan economisch noodzakelijk, is de daling van het aantal faillissementen later op gang gekomen. Duijn verwacht dat de daling dit jaar nog verder doorzet, met meer dan 10 procent. “De omzetstijging zet de komende tijd door. En aangezien de kosten van winkeliers grotendeels vast zijn en dus gelijk blijven, leiden omzetstijgingen al snel tot betere resultaten.”

Er zijn meer goede cijfers voor de detailhandel. Zo nam het aantal voorbijgangers in winkelstraten tussen 2016 en 2017 toe met 5 procent, zo blijkt uit tellingen van retailonderzoeksbureau Locatus. Op alle dagen van de week waren er meer mensen in de winkelstraten dan in 2016, behalve op maandag. De stijging was misschien nog wel groter geweest als het niet zo’n slecht weer was geweest in december 2017, waardoor het aantal voorbijgangers in die maand lager was dan in 2016.

Steeds meer winkels in de winkelstraat zijn ook online actief. Edwin Belt, InRetail

En vorige week meldde InRetail dat de modebranche de hoogste omzetgroei noteerde in 2017 in tien jaar tijd. Gemiddeld was de stijging 4,6 procent. “Dat hoge cijfer is voor een deel te danken aan de sterke groei van het online verkoopkanaal”, zegt Edwin Belt, branchespecialist mode bij brancheorganisatie INRetail. “Steeds meer winkels in de winkelstraat zijn ook online actief. Ze beseffen dat klanten zich steeds vaker online oriënteren op hun aankopen.”