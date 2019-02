UVW zag omvang WW-fraude niet

Maar liefst zestien keer deed uitkeringsinstantie UWV onderzoek naar arbeidsmigranten die sjoemelden met hun WW-uitkering. Al krap tien jaar weet de dienst van de grootschalige fraude af. Toch kunnen fraudeurs al jarenlang ongestoord hun gang gaan. “We zijn geschrokken”, zei Fred Paling maandag tegen de Tweede Kamer. Fraude is onacceptabel, drukte de topbestuurder van het UWV de politici ook op het hart. “Dit is zagen aan de basis van de sociale zekerheid.”

Hoe heeft het dan toch zo lang stand kunnen houden, wilde de Kamer van Paling weten. Net als diverse werkgevers, vakbond FNV en andere betrokkenen voelden politici hem aan de tand over de grootschalige WW-fraude onder Poolse arbeidsmigranten. Die is vorig jaar aan het licht gebracht door actualiteitenprogramma ‘Nieuwsuur’.

Het werkt als volgt: Poolse arbeiders klussen zes maanden in Nederland, om vervolgens drie maanden in hun thuisland te vertoeven met een WW-uitkering op zak. Ondertussen zetten malafide tussenpersonen de benodigde handtekeningen, regelen een adres waarop ze zich kunnen inschrijven en versturen nepsollicitatiebrieven om toch aan de sollicitatieplicht te voldoen. Na die ‘vakantie’ gaan ze weer een half jaar aan het werk, om er daarna weer drie maanden tussenuit te piepen.

Perverse prikkel

Met de kennis van nu hadden we andere keuzes gemaakt, zegt Paling. Ja, de uitkeringsinstantie wist al jaren dat er iets niet aan de haak was met de WW-uitkering van duizenden Polen in Nederland. Maar dat het probleem zo groot was... “We hebben de laatste jaren echt wel actie ondernomen. Mensen die betrapt zijn moesten hun uitkering terug betalen en zijn beboet. Maar op basis van de signalen die we kregen hadden we niet het beeld dat de fraude zo grootschalig was.”

Dus stak UWV haar tijd, geld en mensen in het oplossen van andere fraudezaken. Een gering aantal onderzoeken werd besproken met het ministerie van sociale zaken, de rest bleef liggen op het bureau van de directeur handhaving of van bestuursleden. De minister werd er niet speciaal voor aan zijn jasje getrokken. Want, zo redeneerde de UWV-top, zo erg was het allemaal niet.

Altijd als er iets fout gaat, komt er meer geld binnen

Inmiddels heeft minister Wouter Koolmees van sociale zaken aangekondigd strenger te handhaven. En Paling is op zijn beurt in gesprek ‘over extra geld op de korte termijn’ om meer van zijn mensen op de striktere aanpak te zetten.

Het is een patroon dat econoom en ict-deskundige René Veldwijk, een van de aanwezigen tijdens de hoorzitting, al vaker heeft gezien bij het UWV. “Altijd als er iets fout gaat, komt er meer geld binnen”, vertelt hij. Een perverse prikkel, want het probleem wordt er niet mee opgelost. Sterker, of het geld tot zijn recht is gekomen wordt nauwelijks gecontroleerd, meent hij.