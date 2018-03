Utrechtse Rector magnificus: Universiteiten moeten slechte studenten eerder weg kunnen sturen

Te veel studenten op de universiteit falen. Die zou je meteen moeten wegsturen, zegt Bert van der Zwaan, scheidend rector magnificus van Universiteit Utrecht, vandaag in een interview in Trouw.

Lees verder na de advertentie

“Ik zou in het eerste jaar al tegen studenten willen zeggen: de kans is 95 procent dat jij je studie niet haalt, jij kunt beter naar een andere studie op de universiteit dan wel hogeschool”, aldus Van der Zwaan. “We kunnen statistisch inmiddels heel precies voorspellen hoeveel kans studenten hebben om een master te halen, op basis van de cijfers op de middelbare school voor Engels en wiskunde en het eerste tentamen dat ze hier halen.”

In zijn ogen lopen er te veel studenten rond op de universiteit die geschikter zijn voor het hbo. “Dat zie je ook aan de uitval die we als universiteiten hebben: 25 procent van de studenten stopt met een studie.” Van der Zwaan was de afgelopen zeven jaar de hoogste wetenschappelijke bestuurder van de Universiteit Utrecht. Gisteren hield hij zijn afscheidsrede.

Wil je alleen topstudenten binnenhalen, of wil je ook studenten die nu een zes hebben maar met de juiste begeleiding achten halen? Rhea van der Dong, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Scepsis Het pleidooi van Van der Zwaan stuit op scepsis bij studentenorganisaties. “Dit zijn heel zorgelijke uitspraken. Selectie heeft vooral een afschrikkend effect bij studenten met een migratieachtergrond en van wie de ouders niet hebben gestudeerd. Als je een vwo-diploma hebt of een hbo-propedeuse, heb je gewoon de juiste vooropleiding”, zegt voorzitter Tariq Sewbaransingh van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is eveneens kritisch. “Wij hebben echt een andere visie op wat een universiteit is. Wil je alleen topstudenten binnenhalen, of wil je ook studenten die nu een zes hebben maar met de juiste begeleiding achten halen? Volgens mij is dat laatste veel belangrijker voor de samenleving”, stelt voorzitter Rhea van der Dong. Selectie van studenten is een gevoelig onderwerp. In de masterfase mogen universiteiten selecteren op basis van bijvoorbeeld cijfers. Studentenorganisaties en politici vrezen dat hierdoor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk komt te staan. In het huidige regeerakkoord spreekt het kabinet zijn zorgen uit over de gevolgen van selectie voor de toegankelijkheid van hoger onderwijs.