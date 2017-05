Utrechtse broekenwinkel strikt Levi's voor speciaal T-shirt

Pauline, Wouter en Daan Broekman - what's in a name - vormen de zesde generatie Broekmannen sinds de oprichting van het bedrijf in 1837 en hebben nu de leiding.

Het feestje vierde De Rode Winkel ongeveer een maand geleden met een gigantische uitbreiding van het pand aan de Lange Elisabethstraat. Maar op de achtergrond bereidde het bedrijf een verrassing voor.

Al 60 jaar zijn het Utrechtse familiebedrijf en de Amerikaanse multinational trouwe partners

Mede-eigenaar Pauline sprak in Milaan met James Curleigh, de CEO van spijkerbroekengigant Levi's, om de nieuwe plannen van De Rode Winkel te presenteren. Al 60 jaar zijn het Utrechtse familiebedrijf en de Amerikaanse multinational trouwe partners. Die plannen maakten indruk.

Zoveel indruk, dat Curleigh vroeg of hij een wens in vervulling kon laten gaan. Daarvoor had Broekman wel een idee: een Utrechts Levi's T-shirt, dat zou toch wat zijn.

En zo geschiedde. Vanaf één minuut over vijf vanmiddag - een verwijzing naar de beroemde 501 jeans van Levi's - kunnen liefhebbers en trotse Utrechters terecht bij De Rode Winkel voor een uniek T-shirt.

Het bekende Amerikaanse merkteken op de borst is niet rood, maar rood-wit - naar het wapen van Utrecht. Het is de eerste keer ooit dat Levi's concessies doet in het eigen logo. Erboven prijkt in plaats van de merkletters de naam van de stad.

Wie het shirt wil hebben, moet snel zijn. Er zijn 2000 stuks beschikbaar, in een witte en een zwarte variant. Op is op.

