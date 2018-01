Utrechter vindt Franse historie in een oude kast

Martijn Rosdorff stak de zelfgemaakte sleutel in het slot van de oude kast. Zijn vader keek mee, via de smartphone. Het was ook Rosdorffs vader die een oude sleutel bewerkte zodat deze in de kast paste die de 49-jarige Martijn eerder voor 100 euro op Marktplaats had gekocht. Zes laden heeft de kast, maar slechts vijf gingen er open. De vorige eigenaren namen nooit de moeite om het slot op de zesde te forceren. "Als er een schat in zit, wil ik het niet weten", zei de vorige eigenaar uit het dorp Polsbroek nog.

Lees verder na de advertentie

Rosdorff wilde het wel weten. Daarom draaide de Utrechter de sleutel om en trok hard aan de la. Wat een stank. Het kwam door de verzameling papier die uit de lade puilde. De moeder van Martijn kwam er via de smartphone nu ook bij. "Het eerste dat ik zag", zegt Rosdorff, "was een envelop gericht aan iemand in Mirepoix, dat ligt bij Toulouse in Zuid-Frankrijk. Toen begonnen mijn ouders te gillen want zij gaan daar vaak naartoe. In de omgeving van Mirepoix wonen vrienden. Wat een toeval."