Utrecht verlaat met opgeheven hoofd Europa League

Ondanks dat Utrecht werd uitgeschakeld, kon het de play-offs van de Europa League toch met opgeheven hoofd verlaten. Het had de miljoenenploeg uit Rusland het vuur na aan de schenen gelegd en in Sint-Petersburg zullen ze nog wel eens terugdenken aan het moment waarop ze vermoedelijk handenwrijvend de uitkomst van de loting van de laatste voorronde van de Europa League zagen.

Dat FC Utrecht uit Nederland moest een gemakkelijke prooi worden voor de sterrenploeg van coach Roberto Mancini. Bijna tachtig miljoen euro gaf Zenit deze zomer aan aankopen uit en middenvelder Leandro Paredes was met zijn transfersom van 23 miljoen euro al duurder dan de hele begroting van FC Utrecht.

Maar zo gemakkelijk bleek die klus voor Zenit niet te zijn. Utrecht-coach Erik ten Hag heeft van zijn team een lastig te bespelen ploeg gemaakt, al leek het daar donderdagavond in de eerste helft nog niet op. Al na negen minuten had Zenit de vorige week in Utrecht opgelopen nederlaag (1-0) ongedaan gemaakt. Een minuut nadat Utrecht al flink was gewaarschuwd doordat Kuzyaev voor doelman Jensen opdook, maar de bal totaal verkeerd raakte waardoor die naast rolde, was het wel raak. Kokorin schoof binnen na een vlijmscherpe counter.

Utrecht mocht zich gelukkig prijzen dat het in de rust slechts 1-0 stond. De ploeg van Erik ten Hag was geen schim van het team dat vorige week Zenit continu onder druk had gezet. Nu had Ten Hag vooraf ook al aangegeven dat Utrecht anders zou gaan voetballen dan in de thuiswedstrijd tegen de Russische ploeg. Volgens hem kon Utrecht met de snelheid van Kerk Zenit wellicht in de tegenaanval pijn doen.

Slordige passes

Maar Utrecht slaagde er in het eerste bedrijf geen moment in om Kerk en zijn kompaan in de spits Dessers in stelling te brengen. Het grossierde in slordige passes, waardoor het juist Zenit was dat in de omschakeling een aantal keer het doel van Jensen onder vuur kon nemen. Maar telkens zat er een Utrechts voetje tussen, waardoor een grotere achterstand werd voorkomen.

In de tweede helft had de Russische ploeg veel meer moeite met het taaie Utrecht en was Labyad met een schot van ver (naast getikt door doelman Lunev) zelfs dicht bij de 1-1. Toen Driussi na ruim een uur een voorzet van Kokorin voor zijn voeten kreeg, leek het doek voor Utrecht al te vallen, maar hij schoot van dichtbij tegen Jensen aan. Aan het einde van de eerste helft van de verlenging besliste Zenit het duel alsnog. Kokorin maakte met zijn borst de 2-0 en Utrecht kan zichzelf slechts verwijten dat het in de eerste wedstrijd de marge niet had vergroot.