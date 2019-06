Utrecht doet wat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet deden: meedoen aan de wietproef

Het gemeentebestuur van Utrecht geeft het experiment met centrale en legale inkoop voor coffeeshops het voordeel van de twijfel. Het biedt grote voordelen voor de leefbaarheid en veiligheid in de stad, schrijft het college aan het kabinet. Dat kreeg eerder te maken met drie grote steden die vooralsnog afhaken.

Ik schat dat bij ons de helft van de coffeeshops interesse heeft. Ik denk dat we onze energie het beste kunnen steken in degenen die willen meewerken Has Bakker (D66), gemeenteraadslid

Toch is Utrecht het inhoudelijk eens met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag: de voorwaarden van de proef moeten aangepast. Een van de grootste struikelblokken is de eis dat een gemeente alleen maar mee mag doen als alle coffeeshops meewerken. “Ik schat dat bij ons de helft van de coffeeshops interesse heeft”, zegt het Utrechtse D66-raadslid Has Bakker, een van de voorstanders van de proef. “Ik denk dat we onze energie het beste kunnen steken in degenen die willen meewerken.” Burgemeester Femke Halsema heeft al gezegd dat deze eis hooguit in een deel van Amsterdam gesteld kan worden en haar collega Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Pauline Krikke (Den Haag) willen ook niet meedoen zolang deze voorwaarde geldt.

Overlast en criminaliteit Utrecht geeft daarom aan dat de inschrijving nog niet definitief is. Ook omdat de gemeente er nog niet van is overtuigd dat de gereguleerde wiet van voldoende kwaliteit is. Dat is wel nodig om te voorkomen dat er alsnog illegale handel ontstaat, die weer voor minstens zo veel overlast zou zorgen als nu. Eerder haakte onder meer Eindhoven af omdat de voorwaarden te strak zouden zijn en er met een kleine tien gemeente een te kleine proef zou komen. Het huidige gedoogbeleid, waarin de verkoop in kleine hoeveelheden in shops legaal is, maar hun bevoorrading niet, wordt algemeen gezien als een grote bron voor overlast en criminaliteit. Shops kopen nu immers in bij partijen die per definitie verboden en dus crimineel opereren.

