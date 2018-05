Utrecht CS is al te krap voor de stad

Hij is nog nauwelijks af, de nieuwe ov-terminal van Utrecht Centraal, die hét spoorwegenknooppunt van Nederland 'klaar maakt voor de toekomst'. En nu al vragen stad en provincie om extra geld van het Rijk voor uitbreiding van het ov-net. Dat staat in het gisteren verschenen programma 'U Ned voor bereikbare gezonde groei in de Metropoolregio Utrecht'.

Lees verder na de advertentie

Terwijl er hard gebouwd werd aan een rianter Centraal Station, groeide de stad in rap tempo door. Gevolg: nog meer drukte op het spoor. Daarom moet het Rijk snel miljarden vrijmaken voor een extra intercitystation en bijvoorbeeld een ringlijn voor bus of sneltram, vinden provincie en stad.

"De stad en de omliggende regio zijn heel erg populair", zegt gedeputeerde Dennis Straat, belast met de portefeuille ruimtelijke ordening bij de provincie Utrecht. De verwachting is dat Utrecht (nu ruim 345.000 inwoners) de komende jaren groeit naar een bevolking van 410.000. De nieuwe bewoners komen vooral af op de centrale ligging van de stad, denkt hij. "We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in bereikbaarheid voor het autoverkeer, denk maar aan de werkzaamheden aan de A2. Nu is het tijd om Utrecht CS te ontlasten en dat kan met bijvoorbeeld een extra intercitystation en een ring om de stad, waar wellicht eerst bussen en later lightrailtreinen kunnen rijden." De provincie en de stad hebben elk 100 miljoen euro gereserveerd voor de ov-plannen, maar dat is veel te weinig om de drukte in en rondom Utrecht op te vangen.

De verwachting is dat Utrecht (nu ruim 345.000 inwoners) de komende jaren groeit naar een bevolking van 410.000.

Wijnand Veeneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft, kan zich wel iets bij de wens van Utrecht voorstellen: "Het traditionele model van een enkel centraal station, waar de regio zich op richt qua verbindingen met de rest van de Randstad, loopt tegen zijn grenzen aan. De capaciteit op hubs als Utrecht en Amsterdam Centraal is problematisch." Niet voor niets kozen steden als Den Haag ( Hollands Spoor) en vooral Amsterdam (Zuid, Sloterdijk, Amstel) al veel eerder voor meer intercitystations.