Usain Bolt: onverslaanbaar tot zijn laatste race

Ook al liet zijn lichaam het steeds vaker afweten, zijn hoofd faalde nooit. Nog één keer zou hij winnen. Op de WK in Londen, zijn laatste individuele 100 meter. Goud was zijn belofte aan Jamaica. Zijn belofte aan de atletiekwereld dat in hem de redder zag van een door doping besmette sport. Van de tien snelste mannen ooit is Bolt de enige die nooit in verband is gebracht met het gebruik van verboden middelen. Hij stond symbool voor het goede.

Uitgerekend in zijn laatste finale won de sprinter die in de strijd van goed tegen kwaad naar voren werd geschoven als symbool voor het slechte. Justin Gatlin, de dopingrecidivist, ging er in Londen vandoor met het goud in 9,92. Zijn landgenoot Christian Coleman, pas 21 jaar oud, won zilver in 9,94. Bolt moest genoegen nemen met brons in 9,95.

Oudste wereldkampioen ooit Met 35 jaar en 176 dagen is Gatlin de oudste wereldkampioen ooit op de 100 meter: een ongelofelijke prestatie van de olympisch kampioen van 2004. Maar zijn titel werd niet op prijs gesteld door het boe-roepende publiek. Gatlin werd in 2006 betrapt op een te hoge testosteron-waarde. Hij kreeg een schorsing van acht jaar omdat hij in zijn jeugd ook al een keer was betrapt. Later werd zijn schorsing ingekort naar vier jaar. Tekst loopt door onder de afbeelding. Usain Bolt omhelst Justin Gatlin. © REUTERS Gatlin zat zijn straf uit en keerde weer terug op het hoogste niveau. Maar sommige fans hadden hem liever nooit meer terug gezien. Het is namelijk de vraag in hoeverre hij nu nog voordeel haalt uit de kuren waardoor hij in zijn jongere jaren sneller herstelde van trainingen. Telkens als hij de baan op stapte, werd hij uitgejoeld. Gatlin werd publiekelijk aan het kruis genageld in een wereld waarin sportbonden net zo schuldig zijn door hun falen in de aanpak van dopingproblematiek. Het publieke oordeel over Gatlin, die nu zeven jaar schoon loopt, is duidelijk: eens een valsspeler, altijd een valsspeler.

Levende legende Na zijn winnende race liet Gatlin zich dolgelukkig op de baan vallen. De ereronde liet hij over aan de man wiens naam minutenlang werd gescandeerd door het publiek. Usain Bolt. “De mensen die van me houden juichen wel voor me”, zei Gatlin. “Zij zitten thuis voor mij te juichen en mijn coach juicht voor mij. Daar heb ik me op gefocust.” Gatlin maakte zich snel uit de benen. Usain Bolt was een uur na afloop van de finale nog in het stadion te vinden. Hij nam uitgebreid de tijd voor zijn uitzinnige fans, die maar bleven zwaaien met de Jamaicaanse vlag. De tijd van de snelste man op aarde is voorbij. Het lichaam van de beste sprinter aller tijden, die deze maand zijn 31e verjaardag viert, is op. Met acht olympische- en elf wereldtitels zwaait de levende legende af. Ook al won Bolt dit keer niet, de kenmerkende bliksemschicht liet hij nog één keer zien. Nog één keer die linkerhand omhoog, de rechter erbij. Zijn bijnaam ‘lightning Bolt’ kreeg hij in 2002 toen hij als vijftienjarig supertalent doorbrak op een wedstrijd voor jonge talenten uit de Cariben. Nu zwaait hij met nog altijd twee wereldrecords achter zijn naam af als de snelste man ooit. Nog één keer zal hij te bewonderen zijn, over een week in de estafette van de 4x100 met zijn Jamaicaanse teamgenoten. Daarna is de show van een van de grootste entertainers die de sport ooit gekend heeft, voorbij. Bolt gaf een decennium lang kleur aan de sprint. Nu kan het boek dicht. Lees ook: De snelste man op aarde neemt vandaag afscheid. Usain Bolt kust de baan na zijn verloren WK-finale. © EPA

