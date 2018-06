Uruguay stuurt Ronaldo met Portugal naar huis

De Zuid-Amerikaanse ploeg van de 71-jarige bondscoach Oscar Tabárez, die al sinds 2006 de leiding heeft over het nationale elftal, treft Frankrijk in de kwartfinales. De Fransen maakten een einde aan de missie van Lionel Messi om met Argentinië eindelijk eens wereldkampioen te worden (4-3).

Messi en Ronaldo zijn met afstand de beste voetballers van het laatste decennium. Ze wonnen met hun clubs alles wat er te winnen viel, maar moeten het in hun nationale ploegen vaak alleen doen. Ronaldo leidde zijn land twee jaar geleden op het EK dan toch naar de Europese titel, Messi heeft Argentinië alleen een gewonnen jeugd-WK en olympisch goud kunnen bezorgen. Gezien hun leeftijd is de kans klein dat Ronaldo (33 jaar) en Messi (31) er over vier jaar in Qatar weer bij zijn.

Ronaldo begon het WK met een hattrick tegen Spanje (3-3) en scoorde daarna ook tegen Marokko (1-0). In de laatste groepswedstrijd tegen Iran (1-1) miste hij een strafschop en ontsnapte Portugal aan een vroege aftocht. Met Uruguay trof de ploeg van bondscoach Fernando Santos de ploeg die in groep A alles had gewonnen. Op aangeven van Luis Suárez kopte Cavani al snel de 1-0 binnen. Portugal wist de hechte defensie van Uruguay pas na rust onder druk te zetten. Uit een hoekschop kopte Pepe de gelijkmaker binnen. Dat betekende pas de eerste tegentreffer voor Uruguay op dit WK.

Een paar minuten later stond Uruguay al weer op voorsprong, weer via Cavani. De spits van Paris Saint-Germain liep zich slim vrij en krulde de bal in een beweging om doelman Rui Patricio in de hoek. Tegenvaller voor Uruguay was dat de man van twee doelpunten even later geblesseerd naar de kant moest. In de slotfase drong Portugal aan, maar Uruguay hield stand.

