Urker Johan N. bekent dat hij drugs opviste

De Urker visser werd zo een schakel in de handel en moet daarvoor drie jaar de cel in, zo eist het Openbaar Ministerie. Het OM erkent dat N. (31) zwaar is bedreigd en zegt daar bij het bepalen van de strafeis rekening mee te hebben gehouden.

De kotter Z 181, het schip van N. en zijn vader, viste juni vorig jaar 261 kilo coke op uit de Noordzee. De coke kwam van het containerschip MSC Krystal dat regelmatig Brazilië aandoet. De 261 kilo werd in Harlingen gevonden.

Drughandelaren brengen in kaart welke vissers kwetsbaar zijn, vanwege een schuld, omdat ze kinderen hebben of ooit een smok­kel­par­tij­tje met sigaretten hebben vervoerd

Op de handel met een dergelijk gewicht aan hard drugs staat zes jaar cel. Officier van justitie Koos Plooij haalde vandaag drie jaar van die normstraf af, een jaar voor de bekentenis, een jaar voor de bedreigingen en een jaar voor de in beslagname van de kotter.

Grote druk De officier wilde niet zo ver gaan dat N. geen straf krijgt opgelegd omwille van de bedreigingen. Als hij geen enkele keus had gehad, dan zou N. vrijuit zijn gegaan, aldus Plooij. Het OM erkent zeker dat de Urker onder grote druk heeft gehandeld, maar vindt dat hij had kunnen kiezen voor een gang naar de politie. © ANP N. is zeker niet de enige visser op wie druk is uitgeoefend. Uit zogeheten PGP-telefoongesprekken, waarbij PGP staat voor Pretty Good Privacy, tussen drughandelaren blijkt dat zij in kaart brengen welke vissers kwetsbaar zijn. Dat kan zijn vanwege een schuld, omdat ze kinderen hebben of ooit een smokkelpartijtje met sigaretten hebben vervoerd. Uit het dossier blijkt dat de criminelen beschikken over de gegevens van hele families, zoals BSN-nummers. Gegevens die zouden zijn verstrekt door een 'gezagsdrager'.