Urk gaat 'zeehelden uit het koloniale verleden' eren met straatnamen

Maandag diende hij een motie in die oproept straten van een nieuw te bouwen wijk te noemen naar ‘helden uit het koloniale verleden’. “Mensen die veel voor ons land hebben betekend.” Die motie is gisteren unaniem aangenomen.

De gehele gemeenteraad van Urk – waar behalve Hart voor Urk ook CDA, SGP, ChristenUnie en Unie Gemeentebelangen zitting in hebben – wil dat de straten in de nieuwe wijk Schokkerhoek vernoemd worden naar helden van weleer als Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen. “Wij vinden het belangrijk om de zeehelden te blijven eren”, zegt wethouder Gerrit Post van Hart voor Urk.

Amsterdam

In steden in de Randstad is juist discussie over straten, pleinen en scholen die vernoemd zijn naar vaak omstreden helden uit het verleden. De Amsterdamse J.P Coenschool bijvoorbeeld wil haar naam veranderen, omdat die het niet meer gepast vindt de gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische compagnie te eren.

Ook woedt er een discussie over de Coentunnel bij Amsterdam. Die is vernoemd ‘naar een racistische en brute kolonisator, die we in de huidige tijd zouden bestempelen als een oorlogsmisdadiger’, schreef bijvoorbeeld politieke partij Denk in 2016. Ook het Mauritshuis, de Piet Heintunnel of een Generaal Spoorlaan zouden andere namen moeten krijgen.

Doordat straten, pleinen, scholen en musea de namen dragen van Nederlanders die betrokken waren bij slavenhandel en kolonisatie neemt Nederland geen afstand van fouten en misdaden uit het verleden, zeggen critici van de historische namen.

De discussie wordt gevoerd door mensen die de hele tijd zitten te drammen Willem Foppen, raadslid in Urk (CDA)

Volgens het Urker raadslid Willem Foppen (CDA) wordt de discussie gevoerd door ‘mensen die de hele tijd zitten te drammen’. De motie roept verder op een wedstrijd te organiseren waarin inwoners namen van hun helden kunnen aandragen.

Het liefst van Urker zeehelden, voegde raadslid Albert Woord van de ChristenUnie daar nog aan toe. De wijk Schokkerhoek in Urk moet ongeveer 1500 woningen krijgen. De bouw begint op zijn vroegst in 2020. Trouw