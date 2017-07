Urán wint koninginnenrit Tour de France, slagveld in top tien

Hij hield de Fransman Warren Barguil van Team Sunweb net achter zich. De Brit Chris Froome maakte ook deel uit van de eerste groep en pakte tijd op een aantal concurrenten.

De rit kende tal van valpartijen. Geraint Thomas, de nummer twee in het algemeen klassement en winnaar van de openingsetappe in Düsseldorf, viel in de afdaling van de Col de la Biche. Eerder in de rit verdween ook Robert Gesink, die gisteren nog tweede werd, per ambulance naar het ziekenhuis na een val. Hij liep hij een stabiele wervelbreuk op en kan pas naar huis als een passend korset is gemaakt.

In de laatste afdaling van de Mont du Chat maakte BMC’er Richie Porte, de nummer vijf van het klassement, een stuurfout en kwam hard ten val. In zijn val nam hij klassementsrenner de Ier Daniel Martin mee, die de afdaling wel kon voortzetten maar op achterstand eindigde.

