Ups en downs bij de Ajax-vrouwen die uiteindelijk troost vonden in de beker

"In hoeveel woorden?" Op de vraag hoe hij het afgelopen seizoen wil omschrijven, hoeft Benno Nihom, de scheidende trainer van de Ajax-vrouwen, niet lang na te denken. Puntsgewijs ziet zijn antwoord er samengevat zo uit: bijzonder, ups and downs, teleurstellingen, privé-shit, tegenslagen, goede momenten, heroïsch, historisch en bizar. En het gevoel dat bij hem bovendrijft, is trots.

Lees verder na de advertentie

Nihom heeft ruim een uur eerder in het stadion van Excelsior in zijn laatste duel als Ajax-trainer de KNVB-beker gewonnen. Door die prijs overheersen bij hem uiteindelijk toch de ups, al is het niet de prijs die hij bij zijn afscheid had willen winnen. Ajax moest de landstitel afstaan aan FC Twente, dat nu komend seizoen Nederland mag vertegenwoordigen in de Champions League.

Het is niet zo dat ik er na een jaar al uitgeflikkerd ben. Ik ga met hele mooie dingen door de voordeur naar buiten. Benno Nihom, trainer Ajax-vrouwen

Ajax liep prolongatie van het kampioenschap mis na onder meer een gelijkspel tegen PEC Zwolle, dat zaterdagavond in de bekerfinale lange tijd het beste van het spel had. De Blauwvingers kwamen vroeg op voorsprong door een intikker van Maxime Bennink, waarna Ajax via Linda Bakker snel op gelijke hoogte kwam. In blessuretijd werkte Vanity Lewerissa de bal uit een hoekschop in het Zwolse doel: 2-1.

Einde van een tijdperk Het moeizame spel van Ajax stond model voor het hele seizoen. De ploeg van Nihom kende een matige competitiestart, mede door het inpassen van een groot aantal nieuwe speelsters. Een historisch hoogtepunt was het bereiken van het hoofdtoernooi van de Champions League, waarin Sparta Praag werd verslagen, maar waarin Olympique Lyon drie of misschien wel vier maten te groot bleek (0-4 en 9-0). In januari maakte Ajax bekend dat de club niet verder ging met Nihom. Na zeven seizoenen, waarvan de laatste twee als hoofdtrainer, kreeg hij te horen dat zijn tijd erop zat. "We zaten op bepaalde punten niet meer op één lijn", zei hij zaterdagavond. Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax, was iets preciezer. "In de jacht op resultaat hanteerden we een tactiek die niet overeenkwam met de gedachte die bij Ajax hoort." Nihom erkende dat het hem pijn had gedaan dat er geen nieuw meerjarig traject voor de komende jaren tussen Ajax en hem werd uitgestippeld. Hij zag zijn afscheid als het einde van een tijdperk 'en dat zal nog wel een plek moeten krijgen'. "Het deed pijn ja, in ben Amsterdammer en Ajax is mijn club. Maar het is niet zo dat ik er na een jaar al uitgeflikkerd ben. Ik ga met hele mooie dingen door de voordeur naar buiten." Danny Schenkel, oud-prof bij Telstar, Sparta en Willem II, wordt de opvolger van Nihom. Diens vrouw Loïs nam gisteren afscheid als speelster van Ajax, dat het het komend seizoen ook moet doen zonder Kika van Es. De verdedigster, met Lize Kop, Ellen Jansen en Liza van der Most een van de vier internationals bij Ajax, is toe aan een volgende stap en hoopt na het komende WK in Frankrijk aan de slag te gaan bij een buitenlandse club. In januari ketste een transfer naar Arsenal nog af. Ajax kan zich volgend seizoen volledig richten op de competitie, want Europees voetbal zit er niet in. Koster zei het jammer te vinden dat er aan het winnen van de beker geen ticket voor de Champions League kleefde. Zij is van mening dat een club als Ajax in dat toernooi thuishoort, al vond ze het wel een schande dat dit jaar met zulke grote cijfers van Olympique Lyon werd verloren. "Dat was een harde leerschool en hopelijk hebben we daarvan geleerd."

PEC zwolle-trainer: we waren dominant Ze leken wel op de spelers van Ajax na de woensdag in extremis verloren halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Her en der verspreid over het veld van het Excelsior-stadion lagen de speelsters van PEC Zwolle verslagen op de grond. In de laatste minuut van de extra tijd moest de club uit het oosten alsnog buigen voor Ajax, door een klutsgoal van Lewerissa na een hoekschop. En dat terwijl de ploeg van Wim van der Wal de hele wedstrijd met verzorgd voetbal had gedomineerd. "Ik ben ontzettend trots op de meiden", zei Van der Wal na de eerste bekerfinale in de geschiedenis van de PEC Zwolle-vrouwen. "Je weet dat er in een finale altijd maar één ploeg met de prijs weggaat. Maar wij hadden gewoon moeten winnen. We hebben de hele wedstrijd dominant gespeeld, al creëerden we wel te weinig kansen." Van der Wal maakt komend seizoen plaats voor zijn huidige assistent Joran Pot.

Lees ook: