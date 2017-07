Gekapseisd Nederlands zeiljacht 'had afgebroken kiel'

Een urenlange zoektocht naar de vermiste persoon werd na zonsondergang gestaakt en leverde niks op. De vermiste zou een 18-jarige jongen zijn. Zijn zwembroek werd wel gevonden. Bij de zoekactie waren Nederlandse en Belgische reddingsdiensten betrokken.

Bij het ongeluk kwamen twee Nederlanders van 70 en 79 jaar om het leven, onder wie jachtenbouwer Frans Maas. Twee opvarenden werden gered door een baggerschip dat in de buurt was. De anderen werden ook snel daarna uit het water gehaald. De drie passagiers die het overleefden, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen heeft onderkoelingsverschijnselen.

De zeiljacht met de naam Capella nam deel aan de Light Vessel Race, een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge, en kapseisde tien mijl voor de kust van Oostende. Ongeveer op het moment dat de organisatie zich ongerust bij de reddingsdienst meldde werden de eersten door een baggerschip aangetroffen.

Op het strand in Middelkerke vond gisteren een reddingsoefening plaats, waar het Belgische koningspaar ook bij aanwezig was. In verband met het ongeluk is een groot deel van de oefening afgelast.

Afgebroken kiel De Nederlandse zeiljacht is mogelijk in de problemen gekomen omdat de kiel was afgebroken. Dat hebben de drie geredde opvarenden verklaard, meldde het parket zondag aan het Belgische VTM Nieuws. Het wrak is inmiddels geborgen en ligt voor onderzoek op een kade in de havenstad Oostende. Volgens een woordvoerster van het Belgische Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is zaterdag bij zonsondergang gestopt met het zoeken naar de vermiste. "We hebben alle middelen maximaal ingezet, maar helaas niemand aangetroffen. Er zijn geen nieuwe aanwijzingen die verder zoeken op zondag rechtvaardigen." Het schip sloeg zaterdagochtend om 8.30 uur om zonder een noodsignaal te hebben gegeven. Zes uur later werden de drie overlevenden gevonden en ook de twee doden. Na zonsondergang werd begonnen met het bergen van het omgeslagen jacht Capella uit Breskens, dat nog altijd op zee ronddreef. Het werd naar Oostende gesleept, waar bokken het in de nacht op de wal hebben gezet.

