Universiteitsraad tegen Groningse campus in China

Volgende week stemt de Universiteitsraad over de Yantai-plannen van het college van bestuur. Een meerderheid moet goedkeuring geven aan de aanvraag die de universiteit zal indienen bij het ministerie van Onderwijs. Zoals het er nu uitziet komt die goedkeuring er niet.

De risico’s zijn simpelweg te groot Daan van Dijk van de studentenfractie Calimero

De Personeelsfractie en studentenfractie Calimero, die gezamenlijk een meerderheid hebben in het hoogste medezeggenschapsorgaan, lieten vanochtend in een gezamenlijke verklaring weten dat zij beiden tegen zullen stemmen. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit in een week nog verandert”, zegt Daan van Dijk van de fractie Calimero.

Niet genoeg informatie In 2015 stemde de fractie nog wel in met de intentie om naar Yantai te gaan. Toen was een meerderheid van de Universiteitsraad voor oprichting van een zustercampus in China, al stemden vijf leden blanco omdat ze zeiden niet genoeg informatie te hebben voor een beslissing. “We hebben daar destijds mee ingestemd, maar wel onder een aantal voorwaarden”, aldus Van Dijk. Het grootste bezwaar dat de fractie nu heeft is dat de kwaliteit van het onderwijs in Groningen niet gegarandeerd goed zou blijven. “De risico’s zijn simpelweg te groot”, aldus Van Dijk. Het personeel en de studenten vrezen ook voor de academische vrijheid op de campus en de financiële risico’s van de onderneming. Het college van bestuur van de Rug komt later vandaag met een reactie.

