Universiteiten van Wageningen en Rotterdam benoemen minder vrouwen tot hoogleraar dan afgesproken

Extra geld dat het ministerie van onderwijs vrijmaakt voor meer vrouwelijke professoren laten ze liggen. Van de veertien universiteiten lukt het alleen deze twee niet om geschikte vrouwen te vinden.

Vorig jaar maakte toenmalig minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen Jet Bussemaker vijf miljoen euro vrij om honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen, 50.000 euro per hoogleraar. Tot afgelopen weekend hadden universiteiten de tijd om bij onderzoeksfinancier NWO een verzoek in te dienen voor deze zogeheten Westerdijk-leerstoelen, genoemd naar de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland in 1917. Het ministerie vindt het onwenselijk dat minder dan twintig procent van alle hoogleraren vrouw is.

'Erg jammer, maar we kunnen niet zomaar een hoogleraar uit de kast trekken' Woordvoerder Wageningen Universiteit

Voor de verdeling van leerstoelen spraken de universiteiten een verdeelsleutel af. Zo heeft de Erasmus Universiteit recht op zeven extra vrouwelijke hoogleraren. De instelling diende vier aanvragen in. Wageningen heeft recht op vijf extra vrouwelijke professoren, maar vond er uiteindelijk maar één. De universiteiten laten hierdoor 150.000 euro (Rotterdam) en 200.000 euro (Wageningen) liggen.

© Trouw

Zorgelijk Bestuurslid Hanneke Takkenberg van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) noemt het ‘spijtig en zorgelijk’ dat de twee universiteiten er niet in slagen om voldoende vrouwen aan te dragen. “Het is ook niet goed voor het imago van deze universiteiten.” Voor Wageningen Universiteit was het onhaalbaar om meer vrouwen aan te dragen, zegt een woordvoerder. Vanwege de strikte eisen die aan een hoogleraarschap verbonden zijn en ook de omvangrijke procedure om een hoogleraar te benoemen. “Erg jammer, maar we kunnen niet zomaar een hoogleraar uit de kast trekken”, aldus de zegsman. De woordvoerder van de Erasumus Universiteit heeft geen verklaring voor het lage aantal aanvragen. “Ik moet je een antwoord schuldig blijven, daar moeten we nog eens goed naar kijken”, zegt hij. “Is het de cultuur van de universiteit? Dat zou kunnen. Strookt de planning van de faculteiten niet met het tijdspad dat NWO voor ogen had met deze beurs? Dat zou evenzogoed kunnen.” 'Je kunt honderd vrouwen aanstellen, maar als de cultuur niet duurzaam verandert zullen ze snel weer weg zijn' Hanneke Takkenberg, bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

Vooroordelen Takkenberg vraagt zich af of honderd extra vrouwelijke professoren genoeg is om een verandering door te voeren. “Net als in de rest van de maatschappij hebben vrouwen te kampen met onbewuste vooroordelen. Mannen worden eerder als high potential gezien. Je kunt honderd vrouwen aanstellen, maar als de cultuur niet duurzaam verandert zullen ze snel weer weg zijn. Uit gesprekken die we jaarlijkse voeren zien we dat de wil er bij universiteiten is, maar sommige komen van heel ver.” Dat het wel degelijk kan, meer vrouwelijk hoogleraren in een mannelijke omgeving, toont de Technische Universiteit Delft. De universiteit, die recht heeft op zes extra hoogleraren, heeft daarbovenop nog drie extra aanvragen ingediend. De technische universiteit trekt traditioneel weinig vrouwen, maar heeft sinds een paar jaar onderzoeksprogramma’s opgezet door vrouwelijke talenten, zegt woordvoerder Karen Colet. “Heel bewust met het doel om uiteindelijk meer vrouwelijke hoogleraren te krijgen.” Op 8 maart (internationale vrouwendag) maakt NWO bekend welke vrouwen hoogleraar worden.