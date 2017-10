Universiteit Rotterdam sluit gebouw wegens instortingsgevaar

Het Polak-gebouw werd donderdagavond ontruimd en gesloten omdat een mogelijk onveilige vloerconstructie is gebruikt, meldt de universiteit op haar website.

In het universiteitsgebouw is eenzelfde soort vloerconstructie gebruikt als in de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Nadat die garage in mei gedeeltelijk was ingestort, werd ook op andere locaties in Nederland de veiligheid van betonnen vloeren onderzocht. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek donderdag dat de veiligheid van de vloerconstructie in het Polak-gebouw niet gegarandeerd kon worden.

Daarop besloot het universiteitsbestuur het gebouw direct uit voorzorg te ontruimen en te sluiten tot duidelijk is hoe het weer veilig kan worden gebruikt. De universiteit heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht gegeven om uit te zoeken welke maatregelen genomen moeten worden om het gebouw weer veilig in gebruik te nemen. In het Polak-gebouw zijn onder meer 850 studieplekken, collegezalen en winkels gevestigd.

Alle andere gebouwen op de campus zijn volgens de universiteit veilig.

Eindhoven Het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport was het gevolg van een technische fout, bleek uit onderzoek. De vloeren bleken drie keer minder sterk dan zou moeten. Op de dag van de instorting werd de druk op de vloer vergroot door het warme weer. Het parkeerdek op de bovenste verdieping scheurde en stortte naar beneden. Door het gewicht van de vloer bezweken ook de derde, tweede en eerste verdieping. Bouwbedrijf BAM dat de parkeergarage in Eindhoven bouwde, heeft in de eigen portefeuille ongeveer 25 projecten die met hetzelfde vloersysteem zijn gebouwd. Het gaat om gebouwen waarbij de vloeren bestaan uit voorgefabriceerde betonplaten in combinatie met een laag beton die daar ter plekke op gestort wordt. Het risico bestaat dat de aansluiting tussen de twee lagen niet goed genoeg is en het geheel niet sterk genoeg.