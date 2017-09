Universiteit en hogeschool draaien geldkraan Vindicat dicht

Bestuurders van studentenverenigingen als Vindicat, maar ook van bijvoorbeeld studentensportverenigingen, krijgen van de Groningse onderwijsinstellingen een bestuursbeurs om hun werk te doen. Die beurzen betalen de Hanzehogeschool en de RuG voorlopig niet uit, lieten de twee onderwijsinstellingen vandaag weten. In totaal dreigt Vindicat daardoor een bedrag mis te lopen van 33.315 euro.

'We willen exact weten wat daar is gebeurd' De politie onderzoekt wat is voorgevallen in het sushirestaurant

Als duidelijk wordt wat er is voorgevallen in het sushirestaurant, wordt definitief besloten of de bestuurders hun beurs wel of niet krijgen. Over die avond in het restaurant is nog veel onduidelijk. Afgelopen weekend kwam stadsblog Sikkom met het verhaal naar buiten dat een grote groep leden van Vindicat zich anderhalve week geleden ernstig heeft misdragen. Ze zouden flessen wijn hebben gestolen, serveersters hebben uitgescholden en een gordijn van de muur hebben getrokken. Volgens het sushirestaurant is dat allemaal schromelijk overdreven.

Er is geen aangifte gedaan. Toch doet de politie onderzoek naar wat zich heeft afgespeeld. “We willen exact weten wat daar is gebeurd”, aldus een woordvoerder. Duidelijk is wel dat er op de bewuste zondagavond een overlastmelding binnen is gekomen van omwonenden.

Teleurstelling Vindicat noemt de beslissing van de RuG en de Hanzehogeschool ‘teleurstellend maar wel te begrijpen’. Ook de Senaat van de studentenvereniging wil precies weten wat er in het sushirestaurant is gebeurd. “We hechten grote waarde aan de banden met de universiteit en de hogeschool”, aldus oud-rector Stijn Derksen. De studentenbestuurders van de nieuwe senaat, die zaterdag begonnen is, komen financieel nog niet in de problemen. Zij kunnen gebruik maken van geld van de vereniging. Lees ook: Groninger studentencorps Vindicat kruipt door het oog van de naald bij extra onderzoek

