Universitair investeringsfonds wil start-ups door 'de vallei des doods' leiden

Goede ideeën genoeg op Nederlandse technische universiteiten. Zo’n idee ontwikkelen met behulp van docenten lukt vaak ook prima. Maar als hightech start-ups daadwerkelijk door willen pakken, gaat het meestal mis. Want: te weinig geld. Daar komt nu verandering in.

De technische universiteiten van Eindhoven, Twente en Wageningen gaan vanaf maandag samen investeren in veelbelovende technologiebedrijven. Dit gaan de universiteiten doen via het investeringsfonds Innovation Industries. Ze leggen elk 1,5 miljoen euro in.

En niet alleen de universiteiten lappen mee. Onder meer onderzoekscentrum TNO, pensioenfonds PME en het Europees Investeringsfonds doen een duit in het zakje. De totale poet bedraagt 75 miljoen euro.

Het fonds investeert zijn geld de komende tien jaar in twintig bedrijven. Gemiddeld kunnen de uitverkoren ondernemingen 5 miljoen euro tegemoet zien. "We hebben al drie doelwitten op het oog", zegt initiatiefnemer van het fonds Harm de Vries. Welke bedrijven dat zijn, wil hij niet zeggen: "Dat maken we deze zomer bekend."

Grote risico's De Vries is ook de drijvende kracht achter het Twentse Technology Fund, waartoe onder andere de universiteit van Twente hoort. Vanuit dat fonds merkte de investeerder dat er meer nodig is: “We zien een grote behoefte aan geld en advies bij beginnende technologiebedrijven.” “Wij gaan investeren in een fase waarvoor weinig geld beschikbaar is in Nederland”, vervolgt De Vries. Die fase staat ook wel bekend als de ‘vallei des doods’. Dat is een kloof die elke start-up moet overbruggen, maar waar vele falen. Het is het pad dat begint bij een goed idee en eindigt bij een winstgevend bedrijf. Banken investeren niet in die fase omdat de risico’s groot zijn. En zelfs al lukt het een bedrijf zijn belofte in te lossen, dan nog is de terugverdientijd veel te lang, menen banken over het algemeen. Tekst loopt door onder afbeelding Universiteit van Wageningen.

Durfkapitaal De oplossing is venture capital, ofwel durfkapitaal. Vooral in Amerika halen veelbelovende technologiebedrijven honderden miljoenen binnen via durfkapitalisten. De risico’s voor zulke durfinvesteerders zijn vanzelfsprekend groot. Maar de mogelijke baten ook. Zo zullen waaghalzen die hun geld staken in bedrijven als Amazon en Apple geen spijt hebben van het risico dat ze destijds namen. In Amerika horen durfinvesteringen bij de cultuur. Europa is bezig aan een inhaalslag. Daar groeien de risicodragende investeringen jaarlijks. Vorig jaar met 12 procent naar een totaal van 16,2 miljard euro, becijferde Dealroom.

Diepe zakken Maar volgens deze Amsterdamse database voor durfkapitaal weet het grote geld Nederland maar mondjesmaat te vinden. Hier werd vorig jaar 403 miljoen euro geïnvesteerd, precies evenveel als een jaar eerder. Hoe dat komt, weet De Vries niet. Maar de investeerder weet wel dat diepe zakken nodig zijn om langdurig te kunnen investeren. Zeker bij hightechbedrijven: “Die zijn kapitaalintensief omdat bijvoorbeeld geïnvesteerd moet worden in compleet nieuwe apparatuur.” Volgens De Vries is daarom ook zijn nieuwe fonds bij lange na niet genoeg. “Als we Nederland echt succesvol willen maken in de hightech is er nog veel meer geld nodig.” Tekst loopt door onder afbeelding Technische Universiteit, TU/e. © ANP XTRA

Wereldverbeteraar Dat is iets wat de Nederlandse overheid ook lijkt te onderkennen. In februari kondigde het kabinet Invest-NL aan. Een staatsfonds met de aanzienlijke oorlogskas van 2,5 miljard euro. Een gedeelte van dat geld gaat naar startende ondernemingen in de technologiesector. Invest-NL begint volgend jaar met investeren. Vooral wereldverbeteraars lijken trouwens kans te maken op een zetje in de rug van Invest-NL of Innovation Industries. Beide fondsen gaan kijken naar ondernemers met oog voor een positief maatschappelijk effect op bijvoorbeeld de zorg-, voedsel- of energiesector. Het nieuwe universiteitsfonds kent overigens wel een opvallende afwezige. De technische universiteit van Delft deelt niet mee in de gezamenlijke pot. Die universiteit investeert liever in RoboValley, een fonds voor robotica. De Vries is evenwel niet wrokkig: “Ook in Delft kijken we naar investeringsmogelijkheden.”

