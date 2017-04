United Airlines treft schikking met hardhandig aangepakte passagier

David Dao op videobeelden geschoten tijdens de vlucht. © REUTERS

De vlucht die David Dao op zondag 9 april naar Louisville wilde nemen was overboekt, en daarom werd hij gevraagd het vliegtuig te verlaten. Toen hij weigerde werd hij hardhandig uit het vliegtuig verwijderd, waarbij hij een hersenschudding opliep en enkele tanden verloor.



Dao's advocaat, Thomas Demetrio, liet weten dat er een schikking getroffen wordt met United. Hoeveel geld zijn cliënt krijgt, is niet bekendgemaakt.



De vliegtuigmaatschappij voerde ook een aantal beleidswijzigingen door. Zo wordt de premie voor passagiers die hun zitplaats willen afstaan bij een overboekte vlucht opgetrokken tot maximaal 10.000 dollar, terwijl dat momenteel maximaal 1.350 dollar is.



Ook zal de politie slechts beperkt ingezet worden bij veiligheidsproblemen. CEO Oscar Munoz. Hij noemde de veranderingen een cultuurverschuiving naar een 'betere, meer klantgerichte luchtvaartmaatschappij'.



Dao's advocaat reageerde positief op de aangekondigde maatregelen. 'Ik hoop van harte dat alle andere luchtvaartmaatschappijen gelijkaardige veranderingen doorvoeren, en United volgen in het verbeteren van de vliegervaring van de passagiers met een nadruk op empathie, geduld, respect en waardigheid.'

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.