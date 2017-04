United Airlines blundert verder

“Nee jongens. Mijn god, wat doen jullie?”, roept een vrouw als een passagier van United Airlines hardhandig uit zijn stoel wordt getrokken. “Goed werk jongens. Goed bezig”, roept een man cynisch terwijl de passagier aan zijn handen door het gangpad wordt gesleept. In het internetfilmpje is te zien hoe de luchtvaartmaatschappij afgelopen zondag een overboeking oploste.

De vlucht van Chicago naar Louisville zat te vol, vier mensen moesten eruit, maar niemand wilde vrijwillig uitstappen. Dan maar loten, dacht United Airlines. Vier passagiers waren de klos. Een van hen weigerde op te staan. Een korte worsteling later stond de man beduusd buiten. Het bloed sijpelde van zijn kin.

En dus heeft United Airlines wat uit te leggen, alweer. Want vorige maand werden twee tienermeisjes geweigerd op een vlucht vanwege het dragen van ‘onbetamelijke’ kleding. De meisjes reisden met een werknemerspas en droegen beiden een legging. Leggings voldoen niet aan de kledingvoorschriften, verdedigde de maatschappij zich toen.

Overboeken financieel interessant

Nu zijn overboekingen het euvel. Toch is dat overboeken van United Airlines helemaal niet zo uitzonderlijk. Maatschappijen begonnen er al in de jaren vijftig mee. De reden is simpel: het is financieel aantrekkelijk.

Mensen verslapen zich. Of ze bedenken zich op het laatste moment. Sommigen missen hun aansluiting. De lege stoelen die daar mogelijk het gevolg van zijn, willen luchtvaartmaatschappijen koste wat kost voorkomen. En dus verkopen ze meer vliegtickets dan een vliegtuig stoelen heeft. De gok is dat een aantal passagiers niet komt opdagen.

Ook in Europa zijn overboekingen de normaalste zaak van de wereld, laat claimbureau EUclaim weten: “We zien dit voornamelijk terug bij netwerkoperators zoals de KLM, Lufthansa en United.” KLM zegt het aantal overboekingen tot een minimum te beperken.

De baas van United Airlines is inmiddels publiekelijk door het stof gegaan

Europese maatschappijen zijn verplicht een vergoeding tot 600 euro te bieden aan achterblijvers. De onfortuinlijke man uit het filmpje werd gepaaid met 800 dollar. Dat vond hij niet genoeg. Hij zei dat hij een dokter is en dat hij belangrijke afspraken had met patiënten.

De baas van United Airlines is inmiddels publiekelijk door het stof gegaan. “We zoeken contact met het slachtoffer om de situatie op te lossen”, twitterde Oscar Munoz. Gek genoeg liet Munoz tegelijkertijd in een brief aan zijn personeel weten dat de man zich ‘storend en agressief gedroeg’. Ook schreef hij achter het besluit tot verwijdering te staan.

De dokter mocht overigens uiteindelijk toch terug aan boord. De vlucht vertrok met twee uur vertraging. Wie zijn plekje heeft afgestaan voor de arts is onduidelijk. Een troost: United Airlines zal van overboekingen de komende tijd waarschijnlijk weinig last hebben.