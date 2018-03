Unilevers keuze voor Nederland is tegenslag voor Britse premier May

Het levert waarschijnlijk slechts enkele tientallen extra banen op, maar toch voelt de keuze van Unilever voor een enkel hoofdkantoor in Rotterdam voor Nederland als een heuse overwinning. Voor de Britten daarentegen is het opdoeken van het hoofdkantoor van het voedings- en wasmiddelenbedrijf in Londen een heftige psychologische dreun, die direct gekoppeld wordt aan de op handen zijnde Brexit. Dat Unilever zelf stelt dat de keuze voor Rotterdam niets met die Brexit te maken heeft, zal daar waarschijnlijk weinig aan veranderen. Voor de Britse premier Theresa May wordt het na dit besluit nog lastiger om te beweren dat het Verenigd Koninkrijk ook na het vertrek uit de Europese Unie een aantrekkelijk land blijft voor grote internationale bedrijven.

Voor de werk­ge­le­gen­heid is dit besluit geen grote impuls



“Dit is heel goed nieuws”, zei minister van Economische Zaken Eric Wiebes in een reactie. Nederland heeft volgens Wiebes duidelijk gemaakt dat we een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. “We concurreren niet specifiek op één ding, dat is de kracht.” Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb noemde het besluit een 'geweldige opsteker voor Nederland en Rotterdam'.

Overnamebod Unilever, bekend van zeepmerk Dove en pindakaasmaker Calvé, had sinds de fusie van het Nederlandse margarinemerk Unie en de Britse zeepfabriek Lever Brothers in 1930 altijd twee hoofdkantoren. Wakker geschrokken door een overnamebod van Kraft Heinz ging de top eens kritisch kijken naar deze duale structuur en concludeerde dat deze onnodig veel geld kostte. Na het besluit van de top om verder te gaan met slechts een hoofdkantoor, deden zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk hun best om Unilever te verleiden te kiezen voor een hoofdkantoor binnen de eigen landsgrenzen. Unilever gaat nu verder als Nederlands bedrijf en heeft dus niet langer een duale structuur. Een reden om voor Nederland te kiezen was dat het aantal Nederlandse aandelen van het bedrijf groter is dan het aantal Britse aandelen in het concern. Ook wordt er meer in Nederlandse Unileveraandelen gehandeld, zo stelt Unilever in het persbericht over het besluit. Verder zou Nederland aantrekkelijk zijn omdat er meer mogelijkheden zijn om het bedrijf te beschermen tegen mogelijke vijandige overnames. Met het ongevraagde bod van Kraft Heinz nog vers in het geheugen, is dat natuurlijk een voordeel. Overigens ontkent de financieel topman van Unilever dat dit een rol heeft gespeeld bij het besluit.