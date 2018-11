Unilever-topman Paul Polman maakt plaats na tumultueus jaar

Polman zal de eerste zes maanden van 2019 Jope nog bijstaan als adviseur, alvorens hij het bedrijf in juli zal verlaten. De 54-jarige Schot Jope geeft sinds september 2014 leiding aan de bedrijfstak Beauty & Personal Care, die verantwoordelijk is voor merken als Axe, Vaseline en Prodent. Hij werd in het geruchtencircuit al meerdere malen als mogelijke opvolger genoemd.

Polman stond de laatste tien jaar aan het hoofd van Unilever. Dit jaar was tamelijk tumultueus, met de mislukte samenvoeging van de hoofdkantoren in Londen en Rotterdam als dieptepunt. Polman werkte aan een versimpeling van de bedrijfsstructuur waarbij de hoofdzetel in Rotterdam zou komen, maar dat liep stuk op bezwaren van investeerders.

Onder Alans leiderschap gaat Unilever een voorspoedige toekomst tegemoet Paul Polman

Aandeelhouders waren bang dat de verhuizing ertoe zou leiden dat Unilever zijn prestigieuze notering in de FTSE-100-index in Londen zou verliezen. Dat zou kunnen betekenen dat beleggers die hun geld koppelen aan zo’n beursindex automatisch hun aandelen in Unilever zouden verkopen, met een koersdaling als gevolg.

Eerder had Polman te maken met overnamevoorstel van de Amerikaanse voedingsgigant Kraft Heinz. Dat werd snel afgewezen door Polman, die een sterke nadruk legt op een duurzame koers bij het bedrijf. Een deel van de beleggers had echter wel oren naar het snelle geld van Kraft, waarop Unilever zijn tak voor smeersels, zoals margarine afstootte.

Duurzame 100 Polman stond overigens dit jaar wederom in de Duurzame 100, op plek vijf. Op het iedere keer weer op de markt brengen van een nieuwe lotion of kruidenzakje valt wel wat af te dingen qua duurzaamheid, maar belangrijker was de missie om de voedingsindustrie op het duurzame pad te brengen, oordeelde de jury. “Unilever stelt heldere doelen voor zaken als het terugdringen van CO2-uitstoot, watergebruik en vervuiling en probeert zo de hele industrie wereldwijd mee te krijgen. Het bedrijf formuleerde afgelopen jaar de ambitie om in 2025 alleen nog maar recyclebaar plastic te gebruiken en maakte het afgelopen jaar de ontwikkeling van de innovatieve start-up Ioniqua mogelijk, dat circulair PET-materiaal maakt”, luidde het oordeel. Bij de Verenigde Naties zette Polman zich in om de 17 werelddoelen, de zogeheten sdg’s, meer onder de aandacht te brengen. Voor zijn nationale en internationale rol kreeg Polman afgelopen jaar de Vrede van Nijmegen Penning.

Voorrecht Polman heeft inmiddels via sociale media laten weten trots te zijn op waar Unilever voor staat. “Ik zal altijd een gepassioneerd vertegenwoordiger blijven voor waar het bedrijf voor staat. Ik ben enorm trots op wat we de laatste tien jaar hebben bereikt en zal verdergaan met het duurzamer maken van de samenleving.” Hij zegt er daarnaast niet aan te twijfelen dat het bedrijf in goede handen terechtkomt. “Onder Alans leiderschap gaat Unilever een voorspoedige toekomst tegemoet, door dicht bij de waardes te blijven waar wij voor staan.” Na de bekendmaking van Polmans vertrek, loofde voorzitter Marijn Dekker van de raad van commissarissen opvolger Jope voor zijn indrukwekkende staat van dienst bij die divisie. Jope zelf noemt het een “groot voorrecht” om het voor het zeggen te krijgen bij Unilever. Jope gaat conform de richtlijnen van Unilever een bruto jaarsalaris van 1,45 miljoen euro verdienen. Dat kan worden verhoogd met een bonus van ongeveer 150 procent van zijn loon. Daarnaast kan hij aandelen kopen tegen een gereduceerde prijs.

