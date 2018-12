Unilever haakt in op vegatrend en koopt De Vegetarische Slager

Met de overname hoopt Unilever zijn positie in levensmiddelen voor vegetariërs te versterken. Het bedrijf wijst daarbij op het positieve imago van De Vegetarische Slager onder vaste liefhebbers en op sociale media. Dit soort merken met een maatschappelijk doel groeien volgens Unilever harder dan reguliere producenten van voedingsmiddelen.

Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, begon elf jaar geleden met als doel ‘vlees’ te verkopen waar geen dieren voor zijn geslacht. In Korteweg heeft een grenzeloze ambitie: hij wil de grootste vegetarische slager van de wereld worden.

Ambities

Inmiddels liggen de producten van Korteweg in de schappen van ruim 4000 winkels in zeventien landen. Maar de ambities reiken verder. Het bedrijf wil plantaardige vleesvervangers tot de standaard verheffen om de bio-industrie overbodig te maken. “Het internationale netwerk van Unilever in 190 landen geeft ons hiervoor alle mogelijkheden”, zegt Korteweg in een persverklaring.

De twee zijn overigens geen vreemden van elkaar. Twee jaar geleden brachten de ondernemingen samen vegetarische gehaktballetjes voor Unox op de markt.

Ook voor Trouw is Korteweg geen vreemde, afgelopen jaar stond hij - na een tweede plek in 2017 - op de derde plek in onze Duurzame 100. De man die de Nederlandse supermarktbezoeker aan ‘kipstuckjes’ en 'gehacktballen’ voorstelde, verdiende de plek met de opmars van zijn vegetarische producten. Het bedrijf ontwikkelde onder andere met New York Pizza een 100 procent plantaardige pizza.