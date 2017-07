Unilever gaat goed, en is buiten bereik van Kraft Heinz

Komt er nog een nieuw bod van Kraft Heinz op Unilever? Erg waarschijnlijk lijkt dat niet, maar geruchten over zo'n mega-megaovername doen nog regelmatig de ronde. Een ding is zeker: als Kraft Heinz een nieuwe poging zou willen wagen, moet het veel meer geld neertellen voor Unilever dan de 134 miljard euro die het in februari bood.

Toen Kraft Heinz zijn onverwachte bod op Unilever deed, kostte een aandeel rond de 38 euro. Kraft Heinz was bereid om circa 47 euro per aandeel te betalen. Veel te weinig, liet Unilever direct weten en topman Paul Polman zei dat Unilever op eigen kracht die koers van 47 euro wel op de borden kon krijgen. Daarbij wilde hij van een overname überhaupt niets weten.

Vervolgens kondigde hij een serie maatregelen aan om de winstgevendheid van Unilever te vergroten en zijn aandeelhouders te verwennen: meer dividend, de inkoop van eigen aandelen, bezuinigen op reclame en marketing, reorganisaties, kostenbesparingen en de verkoop van de margarines (waaronder Blue Band). De afzet van margarines daalt al jaren.

Nettowinst over de eerste helft van dit jaar: 3,3 miljard euro

Die aanpak werkte. Na het sensationele bod van Kraft Heinz steeg de koers van Unilever meteen naar 44 euro en daarna, heel geleidelijk richting de 50 euro. Gisteren, na de bekendmaking van de resultaten over het eerste half jaar, bleef de koers rond dat hoge niveau hangen. Dat leidt tot twee conclusies: de eerste is dat beleggers blijkbaar van oordeel zijn dat Unilever en Polman hun beloftes aan het waarmaken zijn of dat ze die al hebben waargemaakt. En de tweede is dat Kraft Heinz, als het Unilever nog wil kopen, veel dieper in de buidel moet tasten dan het in februari nog dacht.

Thee en ijs Polman beloofde in februari meer winst en die kwam er het afgelopen half jaar. Opvallend genoeg verkocht Unilever - dat onder meer ijs, thee, was- en schoonmaakmiddelen, soepen, sauzen, shampoos en zepen maakt - in de eerste helft van dit jaar wereldwijd nauwelijks meer artikelen dan in de eerste helft van 2016. Alleen de afzet van thee en ijs (Ben & Jerry's, Magnum) steeg duidelijk. Maar de prijzen van al die verkochte Unilever-producten stegen door de bank genomen wel, vooral die van thee en ijs. Die prijsstijgingen (gemiddeld zo'n procent of 5) waren er vooral in de opkomende markten. Daardoor steeg Unilevers omzet toch. Bovendien gaf het Nederlands-Britse concern minder uit aan marketing, bespaarde het op organisatiekosten en op zijn bevoorradingsketen. Resultaat: een nettowinst van 3,3 miljard euro over de eerste helft van 2017. Dat is 22 procent meer dan de 2,7 miljard euro die in de eerste zes maanden van 2016 werd verdiend. Polman toonde zich gisteren dan ook tevreden en wilde daarnaast benadrukken dat Unilever blijft investeren in nieuwe producten, en dat het die nieuwe producten sneller en in meer landen wil introduceren dan vroeger. Zo introduceerde Unilever in negentien landen Baby Dove, huidverzorgingproducten voor baby's. En het kwam in Thailand met een speciaal wasmiddel voor zwarte kleding. Waarom? Omdat veel Thai gekleed gaan in het zwart vanwege het overlijden van de populaire koning Bhumibol. Lees ook: Gaat Unilever snijden in merken om aandeelhouders tevreden te houden?

