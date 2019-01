Unilever dekt zich in tegen elke brexit, hard of zacht

Werden Magnums tot voor kort alleen in Europa geproduceerd, inmiddels is er ook in Groot-Brittannië een fabriek die de met chocolade omhulde roomijsjes maakt. Dat vertelde Hanneke Faber, de baas van het Europese deel van Unilever, gisteren tijdens een persbijeenkomst naar aanleiding van de jaarcijfers van het Brits Nederlandse concern.

Lees verder na de advertentie

Faber moet ervoor zorgen dat Unilever zo weinig mogelijk last krijgt van een brexit, of hij nu hard of zacht is. “Vanwege de Europese interne markt hadden we helemaal geen personeel met verstand van in- en uitvoerrechten. Die hebben we moeten inhuren.” Alan Jope, de nieuwe Schotse topman van Unilever, heeft nog altijd de hoop dat de brexit op een goede manier wordt afgewikkeld. “We hebben nu al zo veel gekkigheid achter de rug, dat het verstand nu wel de overhand moet krijgen.”

Vanwege de Europese interne markt hadden we helemaal geen personeel met verstand van in- en uit­voer­rech­ten. Die hebben we moeten inhuren

Dreigende brexit of niet, Unilever boerde goed in 2018. Dit was onder meer te danken aan de warme zomer, waar de ijsmerken (Ben & Jerry’s, Ola) van profiteerden. De producent van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten zag de omzet groeien met ruim 3 procent naar bijna 50 miljard euro, exclusief de inmiddels verkochte margarinedivisie. De winst kwam uit op 9,8 miljard euro, terwijl dat in 2017 nog 6,5 miljard was. Alleen in Zuid-Amerika ging het niet al te best, vooral door de hyperinflatie in Argentinië.

Met het verdwijnen van de vorige topman Paul Polman is ook het versimpelen van de juridische structuur van Unilever voorlopig van de agenda verdwenen. Polman wilde afgelopen jaar van het Brits-Nederlandse Unilever één Nederlands bedrijf maken met het hoofdkantoor in Rotterdam. Deze vereenvoudiging zou het bedrijf slagvaardiger maken en aantrekkelijker voor beleggers, was de gedachte.

Bij de overweging speelde ook mee dat de Nederlandse regering van plan was de dividendbelasting af te schaffen. Maar een aantal Britse aandeelhouders zag de verhuizing niet zitten en dus ging het (Nederlandse) feest niet door. Jope zei gisteren dat het nog altijd beter zou zijn om de juridische structuur te versimpelen, maar dat Unilever niet op korte termijn een nieuwe poging gaat wagen.

Het is als de eerste weken van zijn huwelijk, zei Alan Jope gisteren op de vraag hoe het is om de kersverse baas te zijn van het Brits-Nederlandse concern. Tot januari stond hij aan het hoofd van de divisie schoonheids- en verzorgingsartikelen (Dove, Axe, Rexona en Vaseline) van Unilever. “Zoals ik in mijn huwelijk opnieuw ontdekte hoe leuk mijn vrouw is, zie ik nu opnieuw wat een prachtig bedrijf Unilever is.”

Omstreden Deliveroo wordt unilevers ijscoman De vorige Unilever-topman Paul Polman was niet zo gecharmeerd van bezorgplatform Deliveroo. En dat was nog voordat Deliveroo door de Nederlandse rechter werd teruggefloten, omdat het zijn koeriers laat werken als zzp’ers terwijl het eigenlijk werknemers zijn. Polmans zoon had in Londen voor Deliveroo gewerkt en hij vond het maar niets dat zijn zoon voor dat gevaarlijke werk maar weinig betaald kreeg. “Ik wil niet dat mijn ijs op die manier bezorgd wordt”, zei hij daarom tegen Het Financieele Dagblad. De ironie wil dat Deliveroo nu precies dat doet: ijs van Ben & Jerry bij mensen thuis bezorgen voor Unilever. Hanneke Faber zei gisteren desgevraagd dat Unilever wel goed kijkt naar de arbeidsomstandigheden bij bedrijven waar het mee samenwerkt. “Het moet natuurlijk wel allemaal netjes volgens de wet zijn.”

Lees ook: