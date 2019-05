Unifil-veteranen keren terug naar Libanon: ‘We waren veel te jong’

Zijn vrienden zag Wim Wildeboer (61) niet meer. Dat hij steeds meer alleen kwam te staan na zijn uitzending, daar voelde hij zich eigenlijk wel prettig bij. Jarenlang vroeg hij zich niet wezenlijk af waarom hij zo veranderd was door zijn verblijf in Zuid-Libanon. Het was nou eenmaal zo, redeneerde Wildeboer. Het hoort erbij als je in een paar maanden volwassen moet worden in oorlogsgebied.

Voor de vredesmacht Unifil van de Verenigde Naties reed Wildeboer met een drietonner vrachten rond. De ene dag containers met maaltijden voor zijn collega’s op de observatieposten, de volgende dag weer andere voorraden. Was er spannender en verantwoordelijker werk voor een jonge vent vol idealen, met nog een heel leven voor zich?

De stichting Weerzien Met Libanon (WML) organiseert sinds vijftien jaar een jaarlijkse reis voor militairen die tussen 1979 en 1985 werden uitgezonden naar Zuid-Libanon. Dat waren er zo’n 9500 in totaal. Dit jaar is bijzonder omdat het vier decennia geleden is dat Nederland besloot een bijdrage te leveren aan de Unifil-missie. Die moest het Israëlische leger en de christelijke Haddad-militie aan de ene kant en de Palestijnse PLO en de sjiitische Amal-beweging aan de andere kant uit elkaar zien te houden.

Dat het later allemaal anders is gelopen dan hij had verwacht, brengt hem nu na bijna veertig jaar weer naar het zuiden van Libanon, samen met zo’n vijftig andere veteranen. Nog altijd domineert wat hij toen heeft meegemaakt zijn leven. “Soms moet je een plaats delict opzoeken om de realiteit tot je te laten doordringen”, zegt Wildeboer.

Vechtmissie

De reizen voorzien in een behoefte, meer dan 360 veteranen hebben er al gebruik van gemaakt. De meesten lopen nu tegen de zestig. Voor velen is het tijd om terug te kijken op hun leven en vooral om af te rekenen met spoken uit het verleden. En die zijn er. Ongeveer 5 procent van de oud-Unifillers is in geestelijke nood geraakt en heeft het posttraumatische stresssyndroom PTSS. Het aantal zelfmoorden onder hen ligt relatief hoog.

“We waren veel te jong, we kregen veel te grote verantwoordelijkheden in een gebied waarover compleet gelogen is. We zijn veel te onvoorbereid vertrokken en ons mandaat was flut”, vindt Wildeboer, die zich destijds als dienstplichtige opgaf voor Unifil. “We zouden gaan deelnemen aan een vredesmissie werd ons gezegd, maar we kwamen in een vechtmissie terecht.”

Eenmaal aangekomen in Libanon werd hen al snel duidelijk dat de situatie veel risicovoller en complexer was dan hen in de voorlichtingsfilmpjes van Defensie was voorgespiegeld, zegt Hans Dijkstra (59). “Daarin werd een soort strandbeeld geschetst, het leek wel alsof we op vakantie gingen. Werken voor de VN werd toen gepromoot als waterputten slaan in Afrika.”

Dijkstra was 21 toen hij tekende voor Dutchbat, waar hij radarverkenner werd. “De andere keuze was Seedorf in Duitsland, maar wachtlopen op een kazerne, daar had ik geen zin in. Ik wilde me gewoon nuttig maken, een beetje het avontuur zoeken, goed doen en rust brengen in het gebied.”