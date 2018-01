Unieke vechtscheiding in Spanje: wie krijgt de hond?

Een paar jaar geleden nam Amadeo hem onder zijn hoede en kreeg hij een nieuwe kans in een dierenopvanghuis dat de Catalaan samen met zijn toenmalige vrouw bestierde. Maar net nu Leben op een happy end afstevende, is de hond plotseling verwikkeld geraakt in een unieke vechtscheiding.

Amadeo, die onlangs brak met zijn vrouw, vertrok afgelopen zomer naar Andalusië en nam zijn trouwe viervoeter mee. Zijn ex laat het er niet bij zitten en wil het dier terug. Zij is naar eigen zeggen Lebens enige rechtmatige eigenaar omdat het dierenopvanghuis op haar naam staat. Maar volgens Amadeo had zij, anders dan hij, helemaal geen speciale band met het dier. "Leben is mijn familie", vertrouwde hij de krant La Vanguardia toe.

Dingen Het getouwtrek over Leben is de eerste voogdijzaak rond een huisdier in Spanje waarin een beroep wordt gedaan op nieuwe wetgeving die eind vorig jaar door het parlement werd goedgekeurd: dieren worden niet langer als 'dingen' beschouwd, maar als 'levende wezens', in lijn met Europese - maar ook Catalaanse - wetgeving. In Spanje worden dieren niet langer als 'dingen' beschouwd, maar als 'levende wezens' De relatie dier-Spanjaard is ingewikkeld. Op de Madrileense straten is de dierenliefde evident, aangezien honden vaak niet zonder complete garderobe naar buiten gaan. Anderzijds is menig Spanjaard verknocht aan wrede folkloristische feesten, waar ter vermaak koppen van levende ganzen worden afgetrokken of stieren met brandende horens worden opgejaagd. Het op tv uitgezonden stierenvechten wordt ook steevast goed bekeken.