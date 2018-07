Unieke trilogie Mathieu van der Poel: kampioen op de weg, in de cross en op de mountainbike

In de verzorgingspost op het warme en droge parkoers van de Apeldoornse mountainbikeclub Bar End wordt het verschil in professionaliteit tussen de Corendon Circusploeg en de rest van mountainbikend Nederland perfect uitgebeeld. Vier man van de ploeg zijn druk in de weer om Mathieu en David van der Poel van water en drankjes te voorzien. Veel andere renners krijgen de bidons en sponzen aangereikt door vader of moeder.

Ook de bus van de ploeg aan het begin van het parkoer straalt professionaliteit uit, waar de andere ploegen in zelfopgezette partytenten zijn gehuisvest. Met Mathieu van der Poel heeft Corendon Circus een renner in huis die in alles een prof is. En een multitalent. In Apeldoorn werd hij gisteren voor het eerst mountainbikekampioen van Nederland, nadat hij eerder dit jaar al de nationale titels op de cross en de weg won.

Een drieluik, nooit eerder door een Nederlandse beroepsrenner gerealiseerd. "Ja, het is toch wel iets unieks en dat is altijd leuk", zegt Van der Poel met de Vlaamse tongval en de nuchterheid die hem zo typeren. Maar zo vanzelfsprekend als het allemaal lijkt is het niet, voegt hij eraan toe. Maar zo lijkt het in Apeldoorn wel. De 23-jarige Van der Poel heeft aan één versnelling in de derde ronde genoeg om de concurrenten op afstand te rijden.

Drie kampioenstruien

In ruim een half jaar tijd heeft Van der Poel zich in drie kampioenstruien in drie verschillende disciplines mogen hijsen. In januari werd hij in Surhuisterveen nationaal kampioen op de cross, op 1 juli pakte hij in Hoogerheide de titel op de weg en gisteren legde hij de beste mountainbikers van Nederland zijn wil op. Niet normaal toch? "Ja, voor mij is dat normaal geworden."

En Van der Poel is voorlopig niet van plan zich te specialiseren op één onderdeel. Waarom zou hij ook, zie je hem kijken. Hij vindt de combinatie cross-weg-mountainbike leuk, goed te combineren en vaak passeert hij als eerste de finish. Op welke fiets hij ook stapt. Zolang als het kan, wil Van der Poel zijn diversiteit bewaren. Voor hoelang? Hij heeft geen idee. "Misschien wel voor altijd."

Het script voor Van der Poels eerste mountainbiketitel is even simpel als doeltreffend. Na de eerste twee omlopen bevindt hij zich nog in een kleine kopgroep. Wat de speaker verleidt om door het bos te brullen dat de strijd zeker nog niet gestreden is. Een ronde later rijdt Van der Poel moederziel alleen en heeft hij een gat van meer dan een halve minuut geslagen. "Ik heb alles op één aanval gezet om daarna zonder veel risico's de afstand even groot te houden."

Helemaal ongeschonden komt Van der Poel niet uit de strijd. Hij raakt uit balans op een boomstronk achter in het parkoers en komt ten val. Even schrikt hij van de onverwachte wending in een verder prima geregisseerde race. Schaafplekken op de elleboog en de knie zijn de stille getuigen van die kleine tegenvaller. Van der Poel is heel even zijn ritme kwijt, maar consequenties voor het wedstrijdverloop heeft de val niet. De rest van het veld ligt immers ver achter hem.