Unieke proef in Lelystad: speciaal energienet voor zonnepanelen

Bij Lelystad komt een nieuw soort stroomnet in de grond te liggen, speciaal voor het gebruik van duurzame energie uit zonnepanelen. Energienetbedrijf Alliander begint vandaag met de aanleg.

Het nieuwe netwerk, bij Lelystad Airport en omgeving, gaat draaien op gelijkstroom. Dat is uniek in Europa. De rest van het stroomnet werkt, op een enkele losse kabel na, overal met wisselstroom. Dit klinkt misschien als een suf technisch verschil. "Maar de keuze voor gelijkstroom is echt baanbrekend", zegt projectleider Paul Juffermans van Alliander. "Het past perfect bij de opkomst van een schonere energievoorziening."

Waarom? Zonnepanelen produceren gelijkstroom. Apparaten zoals ledlampen, elektrische auto's, laadpalen en warmtepompen werken daar ook op. Maar omdat gebruikelijke energienetten altijd wisselstroom vervoeren, moet de duurzame energie twee keer worden omgezet. Dus: van gelijkstroom naar wisselstroom, en bij de gebruiker weer naar gelijkstroom.

Dat is niet alleen onhandig en duur, er gaat ook veel energie bij verloren. "Dat is zonde", zegt Juffermans. "Want de meeste apparaten kunnen direct draaien op gelijkstroom. Je kunt ze dus rechtstreeks aansluiten op het gelijkstroomnet. Zo wordt schone energie écht optimaal benut."

Verwachtingen

De proef in Lelystad moet uitwijzen hoe groot het voordeel in de praktijk is. Alliander schat in dat de energiewinst kan oplopen tot 10 procent, dankzij gelijkstroom. Bij het vliegveld wordt een groot zonnepanelenpark aangelegd. De luchthaven en naastgelegen bedrijven gaan de energie daarvan direct opslurpen. Ook windmolens kunnen gelijkstroom leveren, zegt Juffermans, maar die doen niet mee aan de proef in Lelystad. "Het vliegveld wil geen hoge windmolens in de buurt hebben", zegt hij.

Voor gelijkstroom is een nieuw soort bekabeling in de grond nodig. De techniek, de werking en de veiligheid van de techniek worden onderzocht.

"Op veel plekken in het land komt er schone energie bij. Nieuwe netwerken gaan in de toekomst mogelijk vaker op gelijkstroom draaien, ook in woonwijken", zegt Juffermans. Maar dat zal zo'n vaart niet lopen. Het experiment in Lelystad moet uitwijzen of het 'groene' energienetwerk de hooggespannen verwachtingen waarmaakt.