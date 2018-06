Unieke prestatie Carolijn Brouwer in Volvo Ocean Race kan alleen haar zoontje niet bekoren

Kyle duwt zijn blonde krullen tegen de schouder van zijn moeder aan. De zoon van Carolijn Brouwer wil aandacht, zoveel is duidelijk. Hij drukt zijn neus tegen haar wang. De 44-jarige zeilster geeft een kus op zijn voorhoofd. Haar zoon moet nog even wachten. Dan is ze voorgoed weer van hem.

Lees verder na de advertentie

Brouwer is met de eindoverwinning in de Volvo Ocean Race, met het Chinees-Franse team Dongfeng, de eerste vrouw die de prestigieuze zeilrace om de wereld wint. Maar als het aan Kyle ligt, is dit echt de laatste keer. "Hij vroeg of ik niet de volgende Volvo Ocean Race wilde doen. Maar of we nu samen over de wereld konden reizen", lacht Brouwer. "Stiekem vindt hij het reizen wel leuk."

Meer dan een maand heeft ze haar 7-jarige zoon nu niet gezien. Hij kwam niet naar de laatste twee tussenstops. Dat vond zijn school in Australië, waar de zeilster met haar gezin woont, niet goed. Het viel Brouwer zwaar. "Als hij aan de kade staat, stap ik meteen in zijn wereld. Dan ben ik uit de bubbel van de Volvo. Ik herstel beter als ik een paar dagen samen kan doorbrengen."

In dit team maakt het niet uit of je jong, oud, man, vrouw, Chinees, Nederlands of Frans bent Carolijn Brouwer

Dubbel gevoel Brouwer deed voor de derde keer mee aan de prestigieuze zeilrace om de wereld, die negen maanden duurt. De eerste twee keer deed ze met een vrouwenteam mee. Dit keer kreeg ze de kans om met de gemengde bemanning van Dongfeng mee te varen. De tekst gaat verder onder de afbeelding © ANP "In dit team maakt het niet uit of je jong, oud, man, vrouw, Chinees, Nederlands of Frans bent. Alles zit door elkaar en het werkt gewoon. De lange voorbereiding is de sleutel tot succes geweest." Toch wordt de overwinning met een dubbel gevoel beleefd. Deze editie had een zwarte rand toen John Fisher van team Sun Hung Kai/Scallywag overboord ging op de zuidelijke oceaan. Hij was niet meer te vinden. Toen Brouwer het nieuws hoorde, wilde ze stoppen met de race. "Je bent dan echt even de weg kwijt. Je weet het even niet meer. Maar je zit midden op de zuidelijke oceaan, je kunt niet stoppen. Je moet verder."

Keizerstraat Brouwer zette koers richting Scheveningen, waar ze nog steeds een huis heeft. Als enige van de drie koplopers in het klassement koos Dongfeng ervoor om in de laatste etappe langs de Wadden te varen, terwijl de boten van het Spaanse Mapfre en het Nederlandse Brunel een andere route kozen. Pas toen de boot in de buurt van de pier kwam, durfde Brouwer haar teamgenoten een high five te geven. "Ik herkende de kerk in de Keizerstraat. Ik zei tegen iedereen: 'Daar moeten we naar toe, daar woon ik. Maar pas wel op voor de pier, die is best lang.'"

Lees ook: De finish van de Volvo Ocean Race zet Den Haag op de kaart Het enige waar het strand van Scheveningen nog aan te herkennen is, zijn de surfers. Die liggen in het water, want er zijn golven. Hun blik reikt niet verder dan vijftig meter de zee op. Kijken of er een paar mooie setjes aankomen.