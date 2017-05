Unieke comeback eindigt met landstitel voor Kampong

Ze deden dat nadat de Utrechters ook in het tweede duel van de finale (best-of-three) via shoot-outs afrekenden met Rotterdam.

Eén voor één tilden de Kampong-spelers zaterdag de beker op voor een uitzinnige menigte. De applausmeter reikte het hoogst bij de Ierse doelman David Harte, die, net als in het eerste play-off-duel op woensdag, een beslissende rol had vervuld tegen Rotterdam. Harte, die in reguliere speeltijd al een strafbal van Jeroen Hertzberger had gekeerd, onderscheidde zich andermaal in de shoot-outs, waarin hij pogingen van Jochem Bakker en Harry Martin onschadelijk maakte. Met zijn laatste stop bezorgde Harte Kampong de eerste landstitel sinds 1985. “Mentaal zijn we ijzersterk als team”, jubelde de goalie. “Er zit zo veel spirit in deze ploeg.”

Op de één of andere manier hebben we het weer op de rit gekregen Kampong-coach Alexander Cox

Kampong kwam van ver dit seizoen. Ironisch genoeg volgde de ommekeer in Rotterdam, waar de Utrechters in maart hard onderuit gingen tijdens de reguliere competitie: 5-2. “Qua houding, gedrag en qua vechtersmentaliteit was dat niet goed”, analyseerde Kampong-coach Alexander Cox. “Op de één of andere manier hebben we het weer op de rit gekregen. Hoe precies, dat is altijd lastig te omschrijven, maar er kwam iets onverzettelijks in het elftal. Dat hebben we de afgelopen weken doorgetrokken.”

Indrukwekkend De comeback van Kampong is indrukwekkend. Toen de club in maart bij Rotterdam verloor, was het afgezakt naar de zevende plaats in de hoofdklasse en leefde het in de wetenschap dat het alle resterende duels moest winnen om nog kans te maken op de play-offs. Dat gebeurde. De inhaalrace duurde tot de laatste seconde van de competitie, toen Martijn Havenga de 2-2 maakte tegen regerend landskampioen Oranje-Rood. Kampong oogde ineens onoverwinnelijk. Bloemendaal, dat de reguliere competitie als koploper was geëindigd, werd verslagen in de halve finale. En in de eindstrijd volgde Rotterdam. Twee keer moesten shoot-outs een beslissing forceren, nadat Rotterdam en Kampong zowel woensdag (1-1) als zaterdag (2-2) aan elkaar gewaagd bleken. Kampong presteerde daarmee iets unieks; in 22 eerdere uitvoeringen van de play-offs was het de nummer vier van de reguliere competitie nog nooit gelukt om uiteindelijk landskampioen te worden.

Harde woorden “We zijn zo’n ongelofelijk hecht team, een vriendenteam”, meende Constantijn Jonker (29), die vanaf zijn vijfde hockeyt bij Kampong. “Dat is op zich goed, want je weet precies wat je aan elkaar hebt, maar het kan ook een nadeel zijn; dat je elkaar op een gegeven moment niet meer aanspreekt en het allemaal maar z’n gang laat gaan. Onze coach heeft daar geweldig op ingespeeld. Hij liet harde woorden vallen in de individuele- en teamgesprekken. Dat was precies wat dit team nodig had, denk ik.” Onze coach liet harde woorden vallen. Dat was precies wat dit team nodig had, denk ik Constantijn Jonker (29) Cox, bezig aan zijn vijfde seizoen met Kampong (waarmee hij vorig jaar ook de Euro Hockey League won), beaamde de woorden van Jonker. “Slecht nieuws-gesprekken zijn nooit leuk”, zei hij. “Maar uiteindelijk doe je dat in dienst van het team. Als wij op individueel niveau niet brengen wat er nodig is voor het team, dan moet je ingrijpen.” De hoofdpersoon in de finale van de play-offs, David Harte, was wat dat betreft een goed voorbeeld, vond Cox. “David brengt ook een bepaalde mentaliteit met zich mee. Namelijk: je moet vertrouwen op wat jij zelf goed kan. Daarmee is hij echt goud waard.” Cox’ ogen glinsterden zaterdag van trots en ontroering. Terwijl achter hem de Kampong-supporters hun feest vierden, zei hij: “Deze momenten zijn zo veel mooier als je ook mindere momenten met elkaar hebt meegemaakt. Daarom ben ik ook zo ongelofelijk trots op mijn jongens.”

