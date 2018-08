Unicum op de Balkan: Kosovo en Servië praten over uitruil gebied

Kosovo scheidde zich tien jaar geleden tegen de zin van Belgrado af van moederland Servië. De meeste EU-landen en de Verenigde Staten erkennen de onafhankelijkheid, maar onder andere Rusland, China en Spanje steunen Servië in de opvatting dat Kosovo nog steeds een zuidelijke provincie van dat land is. Pristina strijdt voor verdere internationale erkenning, terwijl Belgrado er juist alles aan doet om die pogingen te frustreren.

Sinds 2011 overleggen ze onder toezicht van de Europese Commissie met als doel hun verhouding te normaliseren. Ze moeten hun meningsverschillen uit de weg ruimen om op termijn toe te kunnen treden tot de EU. De onderhandelingen leveren tot nu toe weinig op, doordat de vraag of Kosovo nu wel of niet soeverein is boven alle discussies hangt, of het nu gaat om autonomie van de Servische minderheid in Kosovo of de vraag wie de internationale telefooncode mag aanvragen.

Maar Vucic wil er wel wat voor terug: de vier gemeenten in Noord-Kosovo waar overwegend Serviërs wonen. In de praktijk zwaait Belgrado daar nog steeds de scepter en heeft Pristina er weinig in de melk te brokkelen.

De Servische president Aleksandar Vucic oppert sinds begin van de zomer een verdeling van grondgebied als uitweg uit de impasse. In enigszins bedekte termen. "Ik zet me in voor een echte grens met de Kosovo-Albanezen", zei hij bijvoorbeeld onlangs. "Als grondgebied verschillend wordt geïnterpreteerd, zonder duidelijk idee wat van wie is, dan is dat altijd een bron van mogelijke conflicten."

Gewoon een grenscorrectie

Mogelijk nog verrassender is dat zijn Kosovaarse evenknie, tot nu toe altijd een fel tegenstander van het uitruilen van land, even later ook zei dat hij voor een grenscorrectie gaat pleiten. Daarin zouden drie voornamelijk door Albanezen bewoonde gemeenten in Servië toevallen aan Kosovo. Verdere details gaf Hashim Thaci niet. "Dit betekent geen opdeling van Kosovo, een uitwisseling van territorium of autonomie voor de Serviërs in het noorden van Kosovo, maar een grenscorrectie en erkenning en lidmaatschap van Kosovo in alle internationale mechanismen." Hoe dit alles precies in zijn werk zou gaan, zei hij niet.

Media in Pristina melden dat hij zijn voorstellen begin volgende maand uit de doeken zal doen, als hij Vucic in Brussel ontmoet.

Ondanks alle vaagheid lijken de ideeën meer dan proefballonnetjes. Tekenend is dat de presidenten vooral kritiek leveren op weerstand uit eigen gelederen, in plaats van elkaar in de haren te vliegen. Vucic heeft het aan de stok met de invloedrijke orthodoxe kerk, waarvan enkele van de meest belangrijke heiligdommen in het zuidelijk deel van Kosovo staan, omringd door Albanezen.